妻陪美軍丈夫回基地 被ICE拘捕

軍人新婚妻子被ICE當場逮捕，面臨遣返。(示意圖取自Pexels)

一名美國現役軍人近日帶著新婚妻子抵達軍事基地報到，卻目睹妻子被移民 暨海關執法局（ICE）特工當場逮捕，面臨遣返 。當事人是一名女大學生，幾個月後即將大學畢業。

據Independent等媒體報導，23歲的陸軍中士Matthew Blank，4月2日從德州休士頓 驅車前往Fort Polk軍事基地，他帶著22歲的妻子Annie Ramos、以及家人一同辦理入營登記手續，並準備為妻子辦理軍屬福利。妻子Ramos是無證移民，幼年時隨父母來到美國。她一直以為自己可以透過婚姻獲得綠卡，並有權在收到綠卡三年內申請入籍，這符合移民法慣例。

按照指示，一行人當天在基地訪客中心登記並出示證件，包括Blank的軍人身分證、結婚證書和Ramos的宏都拉斯（Honduran）護照。然而，他們並沒有像預期那樣被帶到福利辦公室，ICE特工突然出現，將Ramos戴上手銬當場帶走，並押送到附近拘留中心，準備啟動遣返程序。

面對突發場面，家人在一旁難以置信地哭泣。Blank表示，他原計畫給妻子辦理軍屬證件，激活其軍事福利，妻子打算在復活節周末後搬過來一起生活，沒想到卻被ICE強行帶走。Blank清楚妻子的身分狀況，並指出他們已經聘請移民律師。

國土安全部（DHS）在一份聲明中表示，Ramos沒有合法身分留在美國，而且早在2005年就曾被法官下達最終遣返令。這項裁決是Ramos年僅22個月時，以缺席判決形式作出，要求其返回宏都拉斯。聲明補充指出，本屆政府不會無視法治，將依法執行相關移民規定。

據悉，Ramos也是一名主日學校教師。這對夫婦去年透過約會軟體相識，並於上個月在休士頓舉行婚禮。Ramos目前被關押在拘留中心，她通過電話接受媒體採訪表示，「我和任何一個美國人一樣，在這裡長大，我的丈夫和家人都在這，美國有我所熟悉的一切。」

Blank曾被派駐中東和歐洲執行任務，他表示將盡一切努力爭取妻子獲釋，並已獲得軍方支持。目前，家人設立的籌款頁面已籌得超過8000美元，用於支付法律費用。

移民法律專家Margaret Stock表示，這類情況在現實中並不罕見。她指出，過去政策環境下，類似案件中的當事人通常不會被拘留遣返，但近年來移民執法趨嚴，使得此類事件增加。Stock認為，「對軍人這樣做，尤其是在戰爭時期，從根本上會損害國家安全。這對士兵來說是一場重大危機，他根本無法集中精力工作。」