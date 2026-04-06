我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

網紅鼓勵未成年女兒拍抖臀影片 被罵翻

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔克拉克（Kat Clark），日前因在抖音（TikTok）上鼓勵女兒做出「抖...
亞裔克拉克（Kat Clark），日前因在抖音（TikTok）上鼓勵女兒做出「抖臀」動作，引發網友強烈抨擊。（示意圖由Chatgpt製作）

每日郵報報導，來自澳洲黃金海岸，去年與丈夫強納森（Jonathan Clark）和未成年女兒戴嘉（Deja Clark）搬到美國洛杉磯的亞裔克拉克（Kat Clark），日前因在抖音（TikTok）上鼓勵女兒做出「抖臀」動作，引發網友強烈抨擊。

在這段影片中，現年39歲的克拉克對女兒說「轉過去，搖一下」，隨後戴嘉對著鏡頭抖動臀部。當戴嘉跳完後，克拉克假裝說這是誤會，「我是說你的頭髮。」接著戴嘉脫下帽子再次轉身甩動捲髮。

不少粉絲對這對母女表示支持，留言說對戴嘉「很著迷」，鼓勵她「繼續」。然不少網友認為，讓未成年者在網路上做出這樣的舞蹈動作並不恰當。有人直言「她還是個小孩。」有人補充「未成年，且還是妳的女兒。」更有人批評「一位母親鼓勵自己15歲女兒在網路上對數千人搖臀」、「這太誇張，竟還有人鼓勵，這些留言真噁心。」每日郵報已聯繫克拉克尋求回應。

事實上，克拉克2025年6月也曾引發爭議。當時洛杉磯爆發反移民暨海關執法局（ICE）遊行，她卻抱怨當地生活不便，遭網友批評。當加州部分地區連續四天出現動亂，海軍陸戰隊與國民兵被派上街頭時，克拉克仍上傳一段紀錄她在洛杉磯生活不便的影片。

她在影片中表示，「澳洲人和美國人雖然講著同一種語言，但今天證明我們的生活完全不同。首先，洛杉磯為什麼沒有好喝的咖啡？」她還展示店面裝上鐵門的畫面。接著她抱怨健身房有人不使用毛巾等。她還提及「他們很愛ranch沙拉醬，甚至有鮪魚培根口味，聽起來很噁心。」「老實說，這裡有很多讓人質疑的東西，但也有很多合理之處。」

影片發布後，許多網友批評她對洛杉磯動亂漠不關心。有人留言「你沒看新聞嗎？」有人說「妳完全不知道洛杉磯現在發生什麼事。」克拉克回應「我聽到了你們的聲音，我一直密切關注」、「身為一名持簽證者，我需注意自己的言詞，請相信我一直在傾聽、學習，在力所能及的範圍內提供支持。」

加州 澳洲 亞裔

上一則

南加春日迎繽紛 花藝音樂齊放 三大亮點掀生活美學熱潮

下一則

洛奧運門票開賣 隱藏費竟逾兩成

延伸閱讀

害怕野火出走 她與丈夫「經濟改善明顯」

害怕野火出走 她與丈夫「經濟改善明顯」
遭爆睡了粉絲不理 夏克立：我沒跟她發生過關係 她也沒懷孕

遭爆睡了粉絲不理 夏克立：我沒跟她發生過關係 她也沒懷孕
知名設計師之女受邀到哈佛演講 網友大酸「靠媽族」：侮辱學生

知名設計師之女受邀到哈佛演講 網友大酸「靠媽族」：侮辱學生
NBA／被克拉克稱讚「最喜歡球員」 約柯奇笑回：我們同個經紀公司

NBA／被克拉克稱讚「最喜歡球員」 約柯奇笑回：我們同個經紀公司
31歲和父母同住 華男省下房租狂買奢侈品 引爆爭議

31歲和父母同住 華男省下房租狂買奢侈品 引爆爭議
半年3度性侵女兒 還捏造假證據抹黑 高雄獸父判刑9年

半年3度性侵女兒 還捏造假證據抹黑 高雄獸父判刑9年

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避