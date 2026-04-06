南加春日迎繽紛 花藝音樂齊放 三大亮點掀生活美學熱潮

今春雨水豐厚，南加的拉肯納達弗林楚奇(La Cañada Flintridge)郁金香盛開。（記者楊青╱攝影）

南加 4月春意盎然，花卉展、音樂節、藝術市集、地球日活動和大型節慶紛紛登場，多元文化與生活美學，期待民眾走出家門，分享春日生機與活力。

南加今年的春季活動，呈現三大特色：藝術生活化、親子 體驗及環保與文化融合。

南加經典的春天儀式感，從花卉與自然開始。擁有百年歷史的Coronado Flower Show（4月18-19日，Spreckels Park，Coronado）被視為南加州 最具代表性的春季活動之一；該活動1922年舉辦以來，每年都展現不同的園藝之美。除傳統花田外，今年也將同時呈現耐旱植物與本地原生花種的魅力。

The Flower Fields at Carlsbad Ranch的花田（即日起至5月10日，Carlsbad Ranch），則以55英畝的毛茛花海聞名，每年僅開放短短10周，除賞花，還有瑜伽課程、音樂會與農業體驗，「打卡景點」轉型為「生活風場域」的春季一日游，行程滿滿。

春季也是南加藝術活動旺季。Balboa Island Artwalk（5月17日，South Bayfront Promenade, Newport Beach）和Mission Fed ArtWalk（4月25日，Piazza della Famiglia，Little Italy，San Diego）等活動，數十至數百藝術家將展出繪畫、玻璃藝術、雕塑與攝影作品，還有現場創作、親子藝術區與音樂舞台，讓民眾從「觀看者」變成「參與者」。Desert Mountains Art Fair（4月4日，Santa Rosa和San Jacinto Mountains National Monument Visitor Center，Palm Desert），則結合自然景觀與藝術創作，展現南加州特有的「沙漠美學」。

南加的音樂節，近年轉型為「生活方式展演」，結合時尚、美食與社群媒體文化，備受年輕人喜愛，並逐漸帶動當地的觀光經濟與文化潮流。全球知名的科切拉音樂節（4月10-12日、17-19日）和Stagecoach Festival（4月24-26日；兩項活動都在內陸Indio的Empire Polo ClubIndio，今年預計再度吸引大批國際樂迷。

賞鳥巴士之旅（4月17日，Sam's Club Parking Lot, Palm Desert）、Butterfly Jungle（即日起至4月12日，San Diego Zoo Safari Park, Escondido）等，讓大自然愛好者們相當期待。

多元文化與美食，今春也豐富多彩。酒鄉春日集市（4月18日，Promenade Temecula, Temecula）、Seven Seas Food Festival（目前至4月26日，SeaWorld San Diego）和Panda Fest San Diego（4月25-26日，Waterfront Park，San Diego），用不同的文化味道吸引遊客。

南加的拉肯納達弗林楚奇(La Cañada Flintridge)郁金香盛開，吸引大批游人。（記者楊青╱攝影）