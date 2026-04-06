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龍岡世總訪羅省中華會館 僑團交流共敘宗親情誼

洛杉磯訊
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龍岡親義公所世界總會代表團一行，日前拜會羅省中華會館，桌上擺有歡迎蛋糕及雙方贈送...
龍岡親義公所世界總會代表團一行，日前拜會羅省中華會館，桌上擺有歡迎蛋糕及雙方贈送的紀念旗幟。（主辦單位提供）

龍岡親義公所世界總會代表團一行，日前拜會羅省中華會館，僑界多人與會，共敘宗親情誼。

世界總會主席張正中表示，龍岡宗親向來重視「忠、義、仁、勇」精神，四姓宗親在海外齊聚，正是「四海一家」的具體體現。他並強調，中華會館作為百年僑社，地位崇高，龍岡人對其歷史深表尊重與珍視。張正中曾長期擔任中華救助總會資深理事長，致力推動人道救助及難胞安置等社會服務。

中華會館主席聶澤英向來賓介紹旗下三大核心機構：為僑胞提供身後事照料的福地會、傳承孔教文化的校董會，以及關注華僑福利的福僑會。泛美中華聯誼會執行長張自豪回顧會館自1887年創立以來的歷史沿革，並強調中華會館至今仍持續關注華人權益。

世界總會元老關先輝伉儷對福地會照顧僑胞身後事表示肯定。現年85歲的世界總會顧問張學海，向中華會館贈送一張具歷史紀念意義的與蔣中正總統合影照片。會中，馬來西亞總會長張程興宣布，「2027年龍岡親義公所世界懇親大會」將於2027年9月10日至13日在馬來西亞檳城舉行，歡迎全球宗親與僑界人士出席。拜會在雙方互贈紀念品、共同切蛋糕的氣氛中結束。

中華會館由主席聶澤英、副主席朱柏田、監事長張麗卿、副監事長梁國輝出席接待，活動由中華會館林氏公所副主席林慧懿主持。出席顧問包括馬培道、方傑洲、國民黨中央評議委員余艷濃、蔡惠琳、劉國豪、吳玉熙、前僑務委員楊家淦，以及婦女幸運會前會長趙善儀等。

出席拜會的龍岡親義公所世界總會代表團成員於羅省中華會館內互贈紀念品。（主辦單位提...
出席拜會的龍岡親義公所世界總會代表團成員於羅省中華會館內互贈紀念品。（主辦單位提供）

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