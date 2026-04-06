龍岡世總訪羅省中華會館 僑團交流共敘宗親情誼

龍岡親義公所世界總會代表團一行，日前拜會羅省中華會館，桌上擺有歡迎蛋糕及雙方贈送的紀念旗幟。（主辦單位提供）

龍岡親義公所世界總會代表團一行，日前拜會羅省中華會館，僑界多人與會，共敘宗親情誼。

世界總會主席張正中表示，龍岡宗親向來重視「忠、義、仁、勇」精神，四姓宗親在海外齊聚，正是「四海一家」的具體體現。他並強調，中華會館作為百年僑社，地位崇高，龍岡人對其歷史深表尊重與珍視。張正中曾長期擔任中華救助總會資深理事長，致力推動人道救助及難胞安置等社會服務。

中華會館主席聶澤英向來賓介紹旗下三大核心機構：為僑胞提供身後事照料的福地會、傳承孔教文化的校董會，以及關注華僑福利的福僑會。泛美中華聯誼會執行長張自豪回顧會館自1887年創立以來的歷史沿革，並強調中華會館至今仍持續關注華人 權益。

世界總會元老關先輝伉儷對福地會照顧僑胞身後事表示肯定。現年85歲的世界總會顧問張學海，向中華會館贈送一張具歷史紀念意義的與蔣中正總統合影照片。會中，馬來西亞總會長張程興宣布，「2027年龍岡親義公所世界懇親大會」將於2027年9月10日至13日在馬來西亞檳城舉行，歡迎全球宗親與僑界人士出席。拜會在雙方互贈紀念品、共同切蛋糕的氣氛中結束。

中華會館由主席聶澤英、副主席朱柏田、監事長張麗卿、副監事長梁國輝出席接待，活動由中華會館林氏公所副主席林慧懿主持。出席顧問包括馬培道、方傑洲、國民黨中央評議委員余艷濃、蔡惠琳、劉國豪、吳玉熙、前僑務委員楊家淦，以及婦女幸運會前會長趙善儀等。