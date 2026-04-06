我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

一張船票遊半個中國 長江國賓級河輪躺看千里山水

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全船擁有六層甲板空間，船上全艙型均為陽台房，最小房型約247.57 平方英尺，套...
全船擁有六層甲板空間，船上全艙型均為陽台房，最小房型約247.57 平方英尺，套房達376.74 平方英尺。（行天下提供）

越來越多旅客告別「拉著行李趕路」的傳統玩法，「慢且躺」的河輪成為新趨勢。2026年秋天，你可展開一場從江南水鄉到巴蜀山城的千里詩意之旅，不必奔波換酒店可愜意在船上打太極晨練，不必面對茫茫大海，輕鬆欣賞河輪兩岸人家和船上生活互動，這只需登上「行天下」特別為北美華人獨家包下的五星級河輪就能實現。躺遊行天下，盡覽長江全段2000公里的壯麗畫卷。

行天下負責人Simon錢表示，這次江南至巴蜀的14天詩畫長江超豪華之旅10月23日出發，為北美市場獨家包船不拼團，僅接待北美旅客。該遊船「長江貳號」，是可容納約400人的大型五星級河輪，屬長江三峽航線中少見的大體量船型，整體規模與設施超越多數國際河輪。

「長江貳號」隸屬中國央企運營體系，具備國賓艦隊背景，承接過國家級接待任務。作為五星級旗艦，以其卓越的穩定性和豪華設施著稱。全船擁有六層甲板空間，船上全艙型均為陽台房，最小房型約247.57平方英尺，套房達376.74平方英尺，並配備游泳池、KTV、麻將房及多元娛樂空間，可謂「流動的五星級酒店」。

特別的是，這次行程突破傳統三峽的三晚四天短線設計，從上海啟程，實現完整長江深度體驗。旅客將入住上海虹橋希爾頓五星級酒店，正值金秋會帶大家專程去陽澄湖品嚐秋膏滿滿的大閘蟹，每人兩隻一次盡興，之後在南京登船後展開為期九晚的河輪旅程。航線覆蓋長江中下游至上游，串聯安徽黃山、江西廬山、湖北武漢、湖南岳陽、荊州，經葛洲壩最終抵達重慶。全程跨越七個省市，航行超過2000公里，結束後入住重慶地標來福士洲際酒店，體驗城市夜景。航程中最令人期待的，莫過於親歷三峽大壩五級船閘。遊客將坐在私人陽台上，近距離見證遊輪在巨大水利工程中平穩升降的壯觀場景。

行程路線設計強調舒適與深度結合，每日清晨再也不用忙著收拾行李趕路，旅客有足夠閒暇喝著清晨熱氣騰騰的咖啡品嚐早餐，還有專業太極師傅在甲板上等候，傳授每日的太極晨練。每天都會安排上岸參觀，並根據不同需求提供分線選擇，如登山路線或文化參觀路線。河輪停靠後約30分鐘車程即可抵達景點，減少舟車勞頓，延長實際遊覽時間。

河輪提供全程三餐，且每到一站都融合沿途當地美食特色且有免費深夜食堂，總計約1500種餐食品類供品嚐。旅行社會在出發前收集旅客飲食偏好，設置素食專區與專屬餐桌。船上配備約170名工作人員，服務400名旅客，比例接近1:3，並實行分區管家制，依語言與需求提供專屬服務。陸地行程採取小團分組運作，每35人一組，配備專屬管家、領隊及導遊，並安排約12輛車靈活調度，整體服務涵蓋接送機、船上酒水暢飲、岸上參觀等，目前該行程售價約雙人間每人2999美元起，除機票與小費外，基本實現全包。

旅途中豐富娛樂生活將每個人日程填滿。遊客可在多功能演藝廳欣賞沉浸式演出，也可參加各種舞會、歌唱比賽、情景劇等活動，並鼓勵旅客參與演出；同時設有舞蹈教學與小組活動，由管家根據團員特點策劃專屬節目，提升參與感。期間還會舉辦遊輪遊園會，安排蒙眼擊鼓、投壺、魚躍龍門、飛盤九宮格、套圈、巧手夾彈珠等休閒活動，及包餃子湯圓的主題活動。

現開放提前選艙，先到先得，Simon錢分享撇步，多數旅客偏好選擇船體中部艙位，以獲得更佳靜謐體驗。 行天下北美獨家遊輪之旅以「獨家包船＋完整長江航線＋高規格服務」為核心賣點。

報名可聯繫電話626-545-2600，微信号xingtravel101。

行天下在國賓級央企「長江貳號」河輪上打造流動的五星級酒店。（行天下提供）
行天下在國賓級央企「長江貳號」河輪上打造流動的五星級酒店。（行天下提供）

遊輪公共空間充足，滿足400人活動需求。（行天下提供）
遊輪公共空間充足，滿足400人活動需求。（行天下提供）

河輪從陽光甲板的極致視野到娛樂甲板的多彩生活，為遊客定義水上旅行的新標準。（行天...
河輪從陽光甲板的極致視野到娛樂甲板的多彩生活，為遊客定義水上旅行的新標準。（行天下提供）

行天下特別為北美華人獨家包下的五星級河輪，暢遊2000公里長江三峽。（行天下提供...
行天下特別為北美華人獨家包下的五星級河輪，暢遊2000公里長江三峽。（行天下提供）

武漢 華人

上一則

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

下一則

全美召回310萬瓶眼藥水 3步驟自保

延伸閱讀

「僅限成人」郵輪狂歡之旅加州首登場 有何特別之處？

「僅限成人」郵輪狂歡之旅加州首登場 有何特別之處？
旅遊／逆遊三峽 沉浸千年詩文回聲

旅遊／逆遊三峽 沉浸千年詩文回聲
華女為過皇后癮 2晚斥資1萬入住凡爾賽宮 獨享鏡宮、瑪麗皇后浴室

華女為過皇后癮 2晚斥資1萬入住凡爾賽宮 獨享鏡宮、瑪麗皇后浴室
行天下14天詩畫長江遊輪之 旅 4/15前免費升艙

行天下14天詩畫長江遊輪之 旅 4/15前免費升艙
2晚斥資1萬 華女如瑪麗皇后住凡爾賽宮 享路易十四餐飲

2晚斥資1萬 華女如瑪麗皇后住凡爾賽宮 享路易十四餐飲
首站訪上海 羅偉亞洲行主打觀光 盼中國旅客回流金山

首站訪上海 羅偉亞洲行主打觀光 盼中國旅客回流金山

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避