一張船票遊半個中國 長江國賓級河輪躺看千里山水

全船擁有六層甲板空間，船上全艙型均為陽台房，最小房型約247.57 平方英尺，套房達376.74 平方英尺。（行天下提供）

越來越多旅客告別「拉著行李趕路」的傳統玩法，「慢且躺」的河輪成為新趨勢。2026年秋天，你可展開一場從江南水鄉到巴蜀山城的千里詩意之旅，不必奔波換酒店可愜意在船上打太極晨練，不必面對茫茫大海，輕鬆欣賞河輪兩岸人家和船上生活互動，這只需登上「行天下」特別為北美華人 獨家包下的五星級河輪就能實現。躺遊行天下，盡覽長江全段2000公里的壯麗畫卷。

行天下負責人Simon錢表示，這次江南至巴蜀的14天詩畫長江超豪華之旅10月23日出發，為北美市場獨家包船不拼團，僅接待北美旅客。該遊船「長江貳號」，是可容納約400人的大型五星級河輪，屬長江三峽航線中少見的大體量船型，整體規模與設施超越多數國際河輪。

「長江貳號」隸屬中國央企運營體系，具備國賓艦隊背景，承接過國家級接待任務。作為五星級旗艦，以其卓越的穩定性和豪華設施著稱。全船擁有六層甲板空間，船上全艙型均為陽台房，最小房型約247.57平方英尺，套房達376.74平方英尺，並配備游泳池、KTV、麻將房及多元娛樂空間，可謂「流動的五星級酒店」。

特別的是，這次行程突破傳統三峽的三晚四天短線設計，從上海啟程，實現完整長江深度體驗。旅客將入住上海虹橋希爾頓五星級酒店，正值金秋會帶大家專程去陽澄湖品嚐秋膏滿滿的大閘蟹，每人兩隻一次盡興，之後在南京登船後展開為期九晚的河輪旅程。航線覆蓋長江中下游至上游，串聯安徽黃山、江西廬山、湖北武漢 、湖南岳陽、荊州，經葛洲壩最終抵達重慶。全程跨越七個省市，航行超過2000公里，結束後入住重慶地標來福士洲際酒店，體驗城市夜景。航程中最令人期待的，莫過於親歷三峽大壩五級船閘。遊客將坐在私人陽台上，近距離見證遊輪在巨大水利工程中平穩升降的壯觀場景。

行程路線設計強調舒適與深度結合，每日清晨再也不用忙著收拾行李趕路，旅客有足夠閒暇喝著清晨熱氣騰騰的咖啡品嚐早餐，還有專業太極師傅在甲板上等候，傳授每日的太極晨練。每天都會安排上岸參觀，並根據不同需求提供分線選擇，如登山路線或文化參觀路線。河輪停靠後約30分鐘車程即可抵達景點，減少舟車勞頓，延長實際遊覽時間。

河輪提供全程三餐，且每到一站都融合沿途當地美食特色且有免費深夜食堂，總計約1500種餐食品類供品嚐。旅行社會在出發前收集旅客飲食偏好，設置素食專區與專屬餐桌。船上配備約170名工作人員，服務400名旅客，比例接近1:3，並實行分區管家制，依語言與需求提供專屬服務。陸地行程採取小團分組運作，每35人一組，配備專屬管家、領隊及導遊，並安排約12輛車靈活調度，整體服務涵蓋接送機、船上酒水暢飲、岸上參觀等，目前該行程售價約雙人間每人2999美元起，除機票與小費外，基本實現全包。

旅途中豐富娛樂生活將每個人日程填滿。遊客可在多功能演藝廳欣賞沉浸式演出，也可參加各種舞會、歌唱比賽、情景劇等活動，並鼓勵旅客參與演出；同時設有舞蹈教學與小組活動，由管家根據團員特點策劃專屬節目，提升參與感。期間還會舉辦遊輪遊園會，安排蒙眼擊鼓、投壺、魚躍龍門、飛盤九宮格、套圈、巧手夾彈珠等休閒活動，及包餃子湯圓的主題活動。

現開放提前選艙，先到先得，Simon錢分享撇步，多數旅客偏好選擇船體中部艙位，以獲得更佳靜謐體驗。 行天下北美獨家遊輪之旅以「獨家包船＋完整長江航線＋高規格服務」為核心賣點。

報名可聯繫電話626-545-2600，微信号xingtravel101。

行天下在國賓級央企「長江貳號」河輪上打造流動的五星級酒店。（行天下提供）

遊輪公共空間充足，滿足400人活動需求。（行天下提供）

河輪從陽光甲板的極致視野到娛樂甲板的多彩生活，為遊客定義水上旅行的新標準。（行天下提供）