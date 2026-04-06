維珍集團打造「成人專屬」郵輪 首登西岸洛城啟航

這艘名為Brilliant Lady的最新郵輪，僅限成人登船。（Virgin Voyages）

很多華人喜歡郵輪度假，如今一艘標示為「僅限成人」的郵輪，即將首次登陸西海岸，並在洛杉磯出發。這艘郵輪最大的賣點之一，就是兒童不能登船（Kid-free），致力於為成年人打造純粹的度假體驗，人們可以在船上盡情享受池畔暢飲、歌舞秀、狂歡俱樂部之夜、以及賭場風格的娛樂活動等。

據California Post等媒體日前報導，維珍集團創始人理查德·布蘭森（Richard Branson）旗下的「維珍郵輪（Virgin Voyages）」，即將在西海岸迎來首秀，將其標誌性的「僅限成人（Adults-Only）」海上遊樂場帶到加州迷人的海岸線。這艘名為「璀璨女士號（Brilliant Lady）」的最新郵輪，將於4月7日從洛杉磯港的聖彼渚世界郵輪中心啟航，開啟為期五晚的海岸狂歡之旅。

根據郵輪公司公布的行程，這趟從洛杉磯出發的往返航線將停靠加州熱門目的地，旅客可以預訂各種岸上觀光 活動，包括在聖塔芭芭拉享受美食與葡萄酒徒步之旅；前往聖地牙哥，遊覽著名的拉荷亞海灣（La Jolla's Seaside Cove）、以及充滿歷史氣息的聖地牙哥老城（Old Town）。

郵輪公司表示，遊客將在風景如畫的健行路線上，欣賞標誌性的好萊塢標誌，或在前往聖塔芭芭拉之前，盡情感受威尼斯海灘的獨特魅力，隨後前往陽光明媚的聖地牙哥，一座真正體現西海岸生活精髓的城市。此次航線亮點是加州陽光與墨西哥 風情，因此還會越境前往墨西哥恩塞納達（Ensenada），體驗刺激的峽谷高空滑索，最後返回洛杉磯。

報導指出，該航線客艙價格每間2212美元起。船上還有各種主題飲品活動，包括龍舌蘭酒品鑒、無限暢飲早午餐、以及名為「格羅格漫步（Grog Walk）」的全船酒吧巡遊。此外，公司還承諾提供由米其林星級廚師精心設計的菜單，以及高端的船舶設計和內部裝飾。郵輪的戶外休息甲板，配有色彩繽紛的日光浴床、紅色網狀彈跳床和金色吧台，客艙內配有床、書桌和霓虹紫色燈帶。

據悉，這艘新船2025年9月正式下水，首航從紐約市出發，再從邁阿密出發前往加勒比海航線。如今，隨著此次西海岸的首次亮相，更多航線已在計畫之中。據透露，今年晚些時候，該船還將開通西雅圖 至阿拉斯加的郵輪航線。