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數千萬貨品被扣 中企Vevor高管傳買兇 要殺美倉儲老闆

編譯陳盈霖╱綜合報導
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Vevor高管涉嫌刊登徵求「職業殺手」廣告，企圖對付總部位洛杉磯的倉儲物流公司E...
Vevor高管涉嫌刊登徵求「職業殺手」廣告，企圖對付總部位洛杉磯的倉儲物流公司Egreen Transport Corp負責人。河濱縣警局去年曾參與調查本案。圖為河濱縣警局調查示意圖。（取自河濱縣警局臉書）

紐約郵報報導，亞馬遜（Amazon）最大第三方賣家之一、總部位中國的Vevor，傳出其高管涉嫌刊登徵求「職業殺手」廣告，企圖對付總部位洛杉磯的倉儲物流公司Egreen Transport Corp負責人，雙方因數千萬美元倉儲費糾紛陷入交惡。

這場離奇的案件，始於去年春天。根據法庭文件，DIY工具製造商Vevor價值5500萬美元的工具與居家裝修產品，被扣留在Egreen位加州、喬治亞和新澤西州的倉庫。雙方衝突在同年7月4日美國國慶假日期間達到高峰。一名Vevor高層涉嫌進入Egreen加州倉庫，試圖賄賂員工以得到Egreen老闆私人資訊。該公司長期替Vevor提供倉儲，將貨物運往家得寶等零售商。

數日後，臉書（Facebook）與中國小紅書等社群媒體出現針對Egreen老闆與其家人的「買兇殺人威脅」神秘廣告，內容包含Egreen高層照片，並開價20萬美元換取住址資訊，甚至高達500萬美元懸賞殺害其子。

Egreen去年10月向加州法院提交訴狀，指Vevor破壞其辦公室及一名高管的特斯拉（Tesla）、雇用打手冒充警察，甚至對老闆發出死亡威脅，美、中隨即展開刑事調查。據悉，該訴訟已於2月17日被「撤回起訴但不損害實體權益」（withdrawn without prejudice），意味著未來仍可重新起訴。

負責調查該案的河濱縣警局警官Gerardo Medina表示，在取得法院搜查令後，警方於去年11月20日搜索Vevor位於庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的美國總部取得關鍵證據，為上海警方提供調查線索。「這些買兇殺人貼文似乎是在中國發布」。

Vevor母公司、香港絲順商貿有限公司（HK Sishun Trade Co.）聲明表示，「任何涉嫌『買兇殺人』說法不實也不負責任，強烈否認所有指控。」該公司律師、Cross-Border Counselor LLP恩格爾（Alan Engle）亦表示，「目前看來，多數指控表面上缺乏合理性。」

此前紐約郵報曾報導，Vevor因在平台上銷售多起死亡和受傷事故有關的瑕疵工具遭指控，然Vevor否認產品品質不佳。隨著去年7月衝突升級，Egreen律師致函亞馬遜，詳述Vevor威脅與騷擾行為。亞馬遜律師回應，要求對方提供更多資料，包括警方報告與違反平台政策證據等，亦表示亞馬遜「並非法院或執法機構，目前無法採取行動。」

截至本月，Vevor在亞馬遜上的年銷售額據稱已超過5億美元，目前該平台仍持續銷售，且並未受到任何處分。亞馬遜並未回應此糾紛。

Egreen指稱，截至去年3月，Vevor積欠約4800萬美元倉儲與法律費用。Vevor則反駁稱Egreen「並非可靠合作夥伴」，且指控該訴訟是「商業糾紛中刻意抹黑公司聲譽之行為」。Vevor還自稱受害者，聲稱警方搜查令源於「Egreen無理扣押庫存，干擾正常營運」，且強調已根據和解協議向Egreen支付數百萬美元。

據悉，兩家公司2020年開始合作。Egreen曾是Vevor在美物流的主要推手，但雙方關係於2024年底正式破裂，Egreen指Vevor施壓要求擴張倉儲空間，卻未達成承諾的貨運量。2025年1月Egreen因積欠薪資，與讓中國員工住在壅擠公寓、強制加班，向美國勞動部支付58萬美元罰款，Egreen將此歸咎於Vevor施加的交貨壓力。

儘管爭議持續，Vevor仍積極拓展實體業務，今年2月13日在波士頓開設首家美國實體店，3月又宣布贊助NBA休士頓火箭隊（Houston Rockets），該球隊並未回應評論。

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