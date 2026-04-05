超暴力扳手攻擊 從舊金山搶到洛杉磯

消息人士稱，當局仍在追查這四起案件中的高層成員，這些案件類似於一種被稱為「扳手攻擊」（wrench attacks）的新興加密貨幣盜竊手法。（示意圖由Chatgpt製作）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，警方掌握的證據表明，去年12月發生在舊金山灣區和洛杉磯的三起未遂持槍加密貨幣 搶案（crypto robberies），與一個月前的一起駭人聽聞的入室搶劫案有關聯。在那起案件中，犯罪團夥成員先是向一男子家中訂購披薩，隨後用膠帶將其綁住，用槍托毆打，並威脅要割斷他的手指，最終洗劫他價值1300萬美元的數字貨幣。

截至發稿，已有三名來自田納西州（Tennessee）的男子被捕，並因涉嫌在桑尼維爾（Sunnyvale）和洛杉磯兩起針對大型加密貨幣帳戶持有者的犯罪被指控。消息人士稱，當局仍在追查這四起案件中的高層成員，這些案件類似於一種被稱為「扳手攻擊」（wrench attacks）的新興加密貨幣盜竊手法。

與其他利用黑客攻擊或社會工程學騙局遠程獲取受害者資金的犯罪不同，「扳手攻擊」依賴綁架和酷刑等更粗暴的脅迫手段。這種犯罪的別稱源於一幅簡筆畫網絡漫畫，畫中一犯罪分子指示同夥「用這把5美元的扳手打他，直到他告訴我們密碼」。

網絡安全公司Certik的最新報告顯示，2025年全球已記錄72起扳手攻擊案例，較上年激增75%。不過該公司表示，此類犯罪的實際發生數量肯定遠高於報告數據。

已公開的案件，揭露犯罪分子為榨取受害者資金所採取的一些極端手段。2025年1月，法國一夥犯罪團夥綁架一家加密貨幣公司的聯合創始人及其妻子，砍下該男子的一根手指，並以此為要挾向公司索要贖金。同年5月，一名義大利男子在紐約曼哈頓（Manhattan）的一棟聯排別墅中被囚禁數周，綁匪對其進行毆打、用電線電擊，甚至將他懸在窗台邊緣，只為逼問其比特幣密碼。

這些襲擊事件鮮明揭示加密貨幣的一些關鍵賣點：脫離銀行的去中心化、大額轉帳的便捷性、不可逆的交易；但同時也成為其脆弱性所在，即容易被犯罪團夥利用。

銀行則受到保護消費者免受盜竊和欺詐的法律嚴格監管，它們可以凍結帳戶或撤銷轉帳資金，對單日轉帳金額設置限額，並標記可疑活動。

警方認為在加州 實施現場搶劫和襲擊的所有嫌疑人均已被捕。

值得指出的是，儘管加密貨幣存在固有漏洞，但執法部門和安防公司仍能通過區塊鏈（block chain）追蹤資金流向，並使執法部門有時能夠追回被盜資金。目前尚不清楚執法部門是否已追蹤到舊金山案件中的資金或將其追回。