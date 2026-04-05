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南加按摩院涉賣淫 面臨巨額罰款

聖地牙哥訊
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聖地牙哥市Osaka Oriental Spa，經營者涉嫌向顧客提供性服務。檢方...
聖地牙哥市Osaka Oriental Spa，經營者涉嫌向顧客提供性服務。檢方請求法院下令關閉該場所，同時對業主處以高額民事罰款。（取自谷歌地圖）

據NBC電視新聞報導，聖地牙哥檢察官辦公室近日對大學岡（University Heights）社區的一家按摩店提起訴訟，指控其長期以水療名義從事賣淫活動，並尋求法院下令關閉該場所，同時對業主處以高額民事罰款。據了解，該按摩店或涉華人業者。

根據訴狀，涉案的按摩店名為大阪東方水療店（Osaka Oriental Spa），位於Adams大道1845號，業主與經營者被指多年來透過員工向顧客提供性服務。聖地牙哥市警局在多次臥底行動中發現，「幾乎每次探訪都收到性交易邀約」。

此外，該店在社區與網路平台逐漸形成「從事性交易場所」的名聲，多則廣告與評論亦涉性服務內容。有居民稱，該店前台接聽電話的女工作人員可以說中文，並說可以提供一對一服務。

訴訟要求法院勒令該店關門，並對每項違規行為按日處以2500美元罰款，同時要求業主支付調查費。檢方指出，該場所2012年取得營業許可，警方從2015年開始，已確認其存在賣淫活動。

報導稱，除涉嫌賣淫外，調查員亦發現該場所存在多項建築與地目違規問題，包括未經許可的加建與改造工程。市檢察官弗伯特（Heather Ferbert）表示，當局曾多次透過警方及建築、土地使用管理單位要求業者改善，但始終未見成效，因此決定採取法律行動。

該按摩店位住宅區、商業設施及公園附近，引發部分居民對社區安全的關切。附近居民Paul Coogan表示，他經常在晚間經過該區，「營業時間異常偏晚，（被發現涉賣淫）並不令人意外」。

居民Michelle Langmead則指出，此類活動可能涉更嚴重問題，包括人口販運風險，「也會影響合法按摩業者的聲譽」。

不過，也有居民持不同看法。一不願具名的鄰居表示，雖對事件感到驚訝，但認為該店並未對社區造成明顯困擾。

目前案件仍在審理中，市府表示將持續採取行動，確保社區安全與商業環境的合法性。

聖地牙哥 華人

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