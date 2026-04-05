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亞利桑納新創論壇 整合美台星資源

記者張庭瑜／鳳凰城報導
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「2026 Arizona Tech & Impact Capital Forum」日前於亞利桑納州舉行，匯聚創業者、投資人及產業領袖，聚焦跨國創投與製造資源整合，為台灣新創拓展全球市場布局。（主辦單位提供）

北美台灣工程師協會亞利桑納分會（NATEA-AZ）、永續影響力投資公司（SIC）、Amplify Global Impact Group、亞利桑納州立大學及台灣僑務委員會，日前在亞利桑納州聯合舉辦「2026 Arizona Tech & Impact Capital Forum」，匯聚創業者、投資人及產業領袖，探討如何整合美國、台灣與新加坡三地的新創投資與硬體製造資源，為台灣科技新創開闢通往全球市場的路徑。

Amplify Global Impact Group創辦人兼執行長Jevin D. Hodge指出，早期新創最大的斷層，並非技術能力不足，而是缺乏接觸資本與決策者的管道。他強調，生態系的核心任務不是單純提供資源，而是「建立橋梁」，讓創辦人與投資人得以真正對接，讓在地能量與全球市場相互連結。

NATEA-AZ會長Tiffany Wang表示，NATEA自1991年成立以來，始終以推動科技創新、深化台美連結為核心使命，多年來透過在地社群經營、人才串聯與資源媒合，逐步將使命轉化為具體行動。此次論壇正是這一使命的延伸，希望藉由跨國夥伴合作，讓更多台裔工程師與創業者在北美取得更實質的資源支持。

在跨境投資策略方面，SIC共同創辦人暨執行合夥人黃俊傑（Amos Huang）指出，早期投資不只是資金挹注，更是新創接軌國際的重要戰略工具。當資本具備跨國連結能力，便能協助新創團隊更早進入全球供應鏈、合作網絡與成長市場，從而大幅縮短國際化所需的時間與成本。

硬體製造能力向來是台灣新創的核心優勢，但如何將技術原型轉化為可量產的商業產品，仍是許多早期團隊的痛點。邁特創新基地暨邁特電子創辦人兼執行長戴憶帆（Ray Tai）分享，台灣在軟硬整合設計與製造導入上具備獨特競爭力，邁特長期協助新創團隊在台灣完成從設計驗證到量產交付的全流程，使台灣在全球創新供應鏈中扮演技術商品化的關鍵角色。

論壇亦將目光延伸至亞洲市場布局。SIC新加坡分會合夥人Ashley Hsueh分析，新加坡不僅是成熟的金融與科技中心，更是進入東南亞創投生態系的重要樞紐。對有意布局亞洲的台灣新創而言，以新加坡作為橋頭堡，可有效對接東南亞各國的資本與市場資源。

SIC表示，此次論壇為美、台、新三地的生態系夥伴搭建對話平台，後續將持續推動跨境資源整合，協助具潛力的新創團隊取得關鍵資金、製造支援與市場入口，讓台灣的創新實力在全球舞台上發揮更大影響力。

新加坡 亞利桑納州

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