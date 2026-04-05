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華男詐騙2000長者2700萬 被網紅上門當場揭穿

編譯組／綜合報導
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外號「小老虎」（Little Tiger）的中國籍男子陳建東（Jiandong ...
外號「小老虎」（Little Tiger）的中國籍男子陳建東（Jiandong Chen，音譯），3日於聯邦法院就其參與一宗涉案金額達2700萬美元的跨國詐騙與洗錢案認罪。（示意圖由Chatgpt製作）

司法部（DOJ）消息，外號「小老虎」（Little Tiger）的中國籍男子陳建東（Jiandong Chen，音譯），3日於聯邦法院就其參與一宗涉案金額達2700萬美元的跨國詐騙與洗錢案認罪。他的騙術曾被YouTube網紅曝光，據悉有超過2000名年長者受害。

陳建東的行蹤曾在一則廣為流傳（點擊率超過130萬）的YouTube影片中曝光。在標題為「用假葬禮正面對決騙子（史詩級反應）」的影片中，陳建東前往洛杉磯地區某住宅，試圖向一名他以為是受害長者的對象收取現金，不料卻遇上專門對付騙子的網紅團隊，陳建東被網紅當面質疑其為詐騙集團工作。

調查小組指出，在2021年至2023年間，共有超過2000名年齡介於70至80歲的長者受害，受害者遍布全美（包含聖地牙哥等地），總損失金額逾2700萬美元。陳建東亦承認透過加密貨幣清洗詐騙所得，將資金轉移給海外共犯，並支應其在拉斯維加斯等地領取現金包裹的差旅費。

根據公開法庭文件顯示，該犯罪集團策畫一系列包含技術支援詐騙、冒充銀行人員、冒充政府官員及退款詐騙等。受害者通常會接到不明來電、電子郵件，或在瀏覽網頁時跳出廣告，引導其撥打特定電話。受害者殊不知，這些電話背後其實是位於印度的詐騙中心。

一旦受害者撥打電話，詐騙中心成員便會利用「社交工程」技術建立信任，並誘導受害者下載商用遠端桌面軟體。詐騙成員隨即藉此遠端操控受害者的電腦，進一步實施詐騙。

在最常見的「退款詐騙」中，嫌犯會謊稱受害者有一筆退款（例如針對某筆未經授權扣款的補償）。詐騙成員會偽造流程，並聲稱不小心「超額退款」，要求受害者將溢領的款項，透過匯款或快遞現金的方式寄回給集團成員。事實上，受害者從未收到任何錢。

陳建東及其共犯在美國境內（包括南加州與內華達州等地）接收這些詐騙款。款項大多以大筆現金裝入快遞包裹寄送，有時則透過匯款，甚至有集團成員會親自前往受害者家中取款。

陳建東在認罪協議中承認，他使用偽造的駕駛執照或身分證，以匹配包裹上的虛構收件人姓名，進而領取受害者寄出的現金。

陳建東與另外四名共犯於2024年6月被起訴，本案由助理美國檢察官Kevin Mokhtari負責起訴。法官Robert S. Huie預計將於6月26日對陳建東進行宣判。

詐騙集團 YouTube 司法部

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