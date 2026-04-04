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南加同一郊狼接連攻擊幼童 警教防護守則

洛杉磯訊
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一隻郊狼在南加連環作案，多次襲擊幼童。（示意圖取自Pexels網站）
一隻郊狼在南加連環作案，多次襲擊幼童。（示意圖取自Pexels網站）

加州卡森市（Carson）近期接連發生郊狼攻擊事件，引發社區高度關注。加州漁獵局證實，一隻經DNA比對確認涉多起攻擊事件的郊狼，已於近日被捕並安樂死。

最新一起攻擊，發生在3月31日上午約9時，地點位於Moorehaven Drive 400號街區。當時一名4歲幼童隨家人下車時，突然遭郊狼咬傷。事發後，相關單位展開搜索，並於4日成功捕獲該郊狼，並依程序進行人道處理。

官方指出，DNA檢測結果顯示，這隻郊狼還曾於2月11日在卡森市攻擊另一名幼童。當局目前也正在調查另外兩起疑似相關事件，包括3月26日發生在鄰近嘉甸那（Gardena）市的攻擊，以及3月30日卡森市一名兒童遭襲事件，相關樣本已送實驗室進一步比對。

其中，3月26日嘉甸那的案件涉一名31歲女性，而3月30日的事件，則發生於卡森市的Dignity Health Sports Park，受害者是兒童。

不過，當局也澄清，此次被捕的郊狼，並非去年8月在Del Amo Park攻擊6歲男童的個體。該男童當時遭多次咬傷，頭部、背部與腿部共縫合約20針，事件曾引發廣泛關注。

隨著氣溫回升進入春季，郊狼活動日益頻繁，相關單位提醒民眾提高警覺。洛杉磯縣警局建議，家長應隨時看護孩童，避免讓兒童或寵物單獨在戶外活動；外出遛狗時應繫繩並保持距離；同時切勿餵食野生動物，以免改變其覓食習性。

此外，居民應妥善管理垃圾與食物來源，避免吸引郊狼靠近住宅區，例如將垃圾桶加蓋、移除院內積水、修剪低矮灌木以減少藏身處，並避免使用鳥飼料餵食裝置，以防吸引其獵物。

若民眾遭遇具攻擊性的郊狼，應立即通報當地執法單位或野生動物部門。卡森警局呼籲，如發生緊急攻擊事件，請撥打911；若僅為目擊郊狼，可通報魚類與野生動物局處理。

加州 南加

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