涉洛杉磯聯合學區2200萬回扣案 華裔經理拒認罪

涉嫌參與洛杉磯聯合學區（LAUSD）巨額洗錢計畫的前學區技術專案經理、53歲華裔女子彭紅周五於市中心法院出庭，並對涉及2200萬美元的回扣指控表示不認罪。（美聯社資料照片）

紐約郵報報導，洛杉磯聯合學區 （LAUSD）內部一起驚人的詐欺案有新進展。涉嫌參與巨額洗錢計畫的前學區技術專案經理、53歲華裔女子彭紅（Hong “Grace” Peng，音譯）3日於市中心法院出庭，並對涉2200萬美元的回扣指控表示不認罪。檢方稱，這是該學區史上規模最大的回扣計畫。

此案發生之際，洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）正面臨詐欺指控深陷醜聞泥淖，彭紅案無疑讓這全美第二大學區的形象雪上加霜。

居住於巴沙迪那的彭紅，3日身穿藍色細條紋外套、藍色有領襯衫、紮著馬尾過堂。在較短的聆訊過程中，檢察官希金斯（Casey Higgins）透露，檢方將移交給辯方的證據資料高達2.4萬頁，且後續數量還會增加。彭紅全程神情木然、略微低頭，僅在法官詢問是否理解訴訟程序時簡短回答一句「是」。

彭紅隨後獲准保釋，但必須上繳所有護照、配戴GPS定位腳鐐，且被禁止離開美國。若要離開加州 ，必須事先獲得法院許可。她被命令前往當地警察局進行登記、拍照及採集指紋。

彭紅目前面臨兩項重罪指控：洗錢以及公務合約中涉私人經濟利益。相關指控可追溯至2018年。

洛杉磯縣檢察長霍赫曼（Nathan Hochman）稱，這是該學區歷史上規模最大的回扣計畫。他在3月26日的聲明中指出：「此案涉及公權力的濫用—將原本應投入學生教育的納稅人稅金，私自中飽私囊。這種跨年度、涉及多項合約的『花錢買權』（pay-to-play）協議，從我們的學校中抽走了數百萬美元。」

本案的另一名被告是來自德州 的桑帕特（Gautham Sampath）。他是LAUSD的合約公司「Innive」的高階主管。

根據起訴書，這起隱瞞多年的計畫之所以在2022年曝光，是因為其中一名涉案人員在一次專業研討會上得意忘形地大肆吹噓，不料被另一名LAUSD員工無意間聽到。該員工隨後向學區官員舉報，整起案件才浮出水面。

起訴書指稱，2018年至2022年間，彭紅在擔任LAUSD技術專案經理期間，非法參與學區合約分配，將多項與學生資訊系統「MiSiS」（My Integrated Student Information System）相關的合約，導向由桑帕特擁有的科技公司Innive，合約總額超過2200萬美元。

此外，Sampath還被控透過多個中間渠道，將超過300萬美元回流給彭紅，涉資金轉移與洗錢行為。

桑帕特預計將於4月17日接受提審，而彭紅的下次過堂則定於6月10日舉行。彭紅在庭後拒絕接受加州郵報的採訪。