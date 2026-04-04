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不敵民意 蒙市資料中心撤案

記者朱敏梓／綜合報導
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該數據中心建案激起蒙市社區反對聲浪。（本報檔案照）
該數據中心建案激起蒙市社區反對聲浪。（本報檔案照）

受到廣泛關注、頗具爭議的蒙市資料中心（data center）一案終於有新的進展。在社區反對聲浪持續數月後，開發商HMC StratCap已正式撤回其在蒙市Saturn街1977號的資料中心開發申請。市府證實，該公司已於近日通知將不再推進該項目。

蒙市議員Jose Sanchez表示，「很高興HMC StratCap願意與市府合作，為該地塊尋找其他用途。這也是一個機會，讓各界重新思考Saturn Park未來的發展方向」。

該地塊占地約15.8英畝，原規畫將一棟閒置辦公建築改建為約25萬平方英尺的資料中心，並與澳洲企業DigiCo Infrastructure REIT合作。依開發資料，設施將包含大型機房空間與備用發電系統，主要服務人工智慧（AI）運算需求。

圖為資料中心示意圖。開發商過去曾指出，該項目預計可為城市帶來650萬美元收益。（...
圖為資料中心示意圖。開發商過去曾指出，該項目預計可為城市帶來650萬美元收益。（取材自montereyparkdatacenter.com）

開發商過去在官網資料中指出，該項目建設期約2至3年，可創造200至300個工會職位；財政方面，施工期間可帶來約650萬美元收入，營運後每年可為市府一般基金增加約500萬至700萬美元，可用於公園維護、圖書館與公共安全支出。

不過，隨著計畫曝光，社區陸續出現反對聲音。反對者關注資料中心在運作過程中需消耗大量電力與水資源，可能加重當地電網負擔，並推升整體能源成本；同時，大型備用發電設備與冷卻系統所產生的噪音、排放及潛在污染，也引發居民對環境與健康風險的疑慮。此外，有居民質疑，資料中心對當地就業的長期帶動有限，不如發展為住宅或其他更貼近社區需求的用途。

反對團體「No Data Center Monterey Park」共同創辦人龔仁宏（Steven J. Kung）表示，他感到非常振奮，社區的努力終於見到成果。

自去年12月以來，相關倡議行動已延伸至周邊城市，包括工業市與艾爾蒙地市等。艾爾蒙地市於3月18日通過資料中心暫停令，與蒙特利公園市先前實施的45天暫停措施相呼應，顯示區域內對此類開發的關注持續升高。

蒙市市府表示，HMC StratCap尚未就Saturn Park土地後續用途提出具體規畫。

此外，蒙市市議會已批准舉行特別選舉，將於6月2日就「Measure NDC」提案進行表決，該提案若通過，將永久禁止資料中心在該市設立。

蒙特利公園市 澳洲

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