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資深歌手楊燕 5/2洛杉磯獻唱

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
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洛杉磯華美表演藝術協會舉辦記者會，宣布邀請楊燕來洛演出，吸引多個社團及藝文人士到...
洛杉磯華美表演藝術協會舉辦記者會，宣布邀請楊燕來洛演出，吸引多個社團及藝文人士到場支持。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯華美表演藝術協會宣布，台灣資深歌星楊燕將於5月2日，在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂舉辦的母親節公益演唱會，為僑界獻唱。

協會會長莊凰表示，偶然看到楊燕近年復出演出的影片後深受感動，遂萌生邀訪念頭。她說，楊燕雖已81歲，嗓音依然嘹亮，2025年赴香港紅磡演出後迴響熱烈，此次來洛將完整演唱一小時，有別於一般公益場合僅演唱兩、三首，若觀眾反應熱烈，不排除加演。

洛杉磯華美表演藝術協會會長莊凰，說明母親節公益演唱會籌辦情形。（記者張庭瑜／攝影...
洛杉磯華美表演藝術協會會長莊凰，說明母親節公益演唱會籌辦情形。（記者張庭瑜／攝影）

莊凰說，演唱會曲目配合楊燕50至60年代的經典風格，包括「蘋果花」、「王昭君」、「一朵小花」及「路邊野花不能摘」等成名曲。她並指出，「路邊野花不能摘」原為楊燕首唱，後因鄧麗君翻唱而廣為人知，一般人已不知楊燕才是原唱。

楊燕縱橫歌壇逾半世紀，以渾厚嗓音走紅港台及東南亞，曾與張帝、青山、姚蘇蓉合稱「台星之寶」，並兩度榮獲新加坡「遠東十大歌星」殊榮。1979年結婚後淡出歌壇定居美國，丈夫數年前辭世後逐漸重返舞台。演唱會除楊燕主唱外，另有Temple City土風舞社、紅玫瑰舞團等多個舞蹈團參與演出。活動由洛杉磯華美表演藝術協會主辦，世華南加州分會等多個僑社聯合協辦。入場門票分100美元及40美元兩種，收益供非營利公益使用，可依法抵稅。

購票地點包括長青書局、世界書局、福斯文化及摩登髮廊。洽詢及購票可簡訊聯繫莊凰，電話（626）230-9345。演出當天下午1時開放入場，4時結束。

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