我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

只因一句話 關南施揭好萊塢成名機緣

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
活動現場，現年86歲的關南施（左）神采依舊，談吐從容。圖右為華美博物館館長張耀龍...
活動現場，現年86歲的關南施（左）神采依舊，談吐從容。圖右為華美博物館館長張耀龍。（華美博物館提供）

從1961年的電影「花鼓歌」(Flower Drum Song) 到2023年「瞬息全宇宙」，亞裔演員在好萊塢的發展歷程漫長。好萊塢知名華裔女星關南施（Nancy Kwan）日前出席洛杉磯華美博物館「花鼓歌」經典電影重溫活動，親自回顧當年拍攝與入行經歷。

現年86歲的關南施神采依舊，談吐從容。她回憶如何獲得「花鼓歌」中Linda Low一角時笑稱，這或許是她「最輕鬆拿到的角色」。她表示，當年為了尋找機會，經常參加各類派對增加曝光。有一次，她與朋友坐在一起時，製片人Ross Hunter突然走過來對她說：「妳就是Linda Low。」讓她當場一頭霧水。

她回憶，對方不斷重複這句話，隨後解釋正在籌拍百老匯音樂劇「花鼓歌」的電影版，並認定她是最佳人選。關南施坦言，當時甚至還沒完全理解情況，就這樣被選中出演重要角色，「只是剛好在對的時間、對的地方」，這樣的機會此後再未出現過。

儘管成名看似順利，她也直言，亞裔演員的道路並不容易。她指出，自己與好萊塢先驅黃柳霜一樣，長期面對角色類型受限與機會不足的現實，需要不斷證明亞裔演員同樣具備專業訓練與實力，可以擔任主角。

華美博物館館長張耀龍在活動開場時介紹，關南施1960年代初憑「蘇絲黃的世界」（The World of Suzie Wong）獲得金球獎最有前途新人，並與伊麗莎白·泰勒等影星角逐最佳女主角。

電影「花鼓歌」由全亞裔演員出演，創下影史紀錄，但此後數十年間類似作品寥寥無幾。直到1993年「喜福會」，再到2023年「瞬息全宇宙」橫掃奧斯卡，亞裔影人地位才出現顯著突破。

活動中，東西劇場（East West Players）的年輕演員也演出舞台版「花鼓歌」片段，延續這段跨越半世紀的文化傳承。

百老匯 奧斯卡 金球獎

上一則

2晚斥資1萬 華女如瑪麗皇后住凡爾賽宮 享路易十四餐飲

下一則

南加同一郊狼接連攻擊幼童 警教防護守則

延伸閱讀

被貼拍馬屁、自大標籤 「格雷女」爆試鏡黑暗內幕

被貼拍馬屁、自大標籤 「格雷女」爆試鏡黑暗內幕
馮德倫大讚舒淇導演才華…自嘲：沒人想看我演同志片

馮德倫大讚舒淇導演才華…自嘲：沒人想看我演同志片
被斷章取義？文淇稱年輕女主沒票房 挨轟「否定同行能力」

被斷章取義？文淇稱年輕女主沒票房 挨轟「否定同行能力」
戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇

戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇
年輕女演員演主角等於沒票房？ 「天才童星」文淇發言疑被斷章取義

年輕女演員演主角等於沒票房？ 「天才童星」文淇發言疑被斷章取義
風城過客：梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

風城過客：梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉