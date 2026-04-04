只因一句話 關南施揭好萊塢成名機緣

活動現場，現年86歲的關南施（左）神采依舊，談吐從容。圖右為華美博物館館長張耀龍。（華美博物館提供）

從1961年的電影「花鼓歌」(Flower Drum Song) 到2023年「瞬息全宇宙」，亞裔演員在好萊塢的發展歷程漫長。好萊塢知名華裔女星關南施（Nancy Kwan）日前出席洛杉磯華美博物館「花鼓歌」經典電影重溫活動，親自回顧當年拍攝與入行經歷。

現年86歲的關南施神采依舊，談吐從容。她回憶如何獲得「花鼓歌」中Linda Low一角時笑稱，這或許是她「最輕鬆拿到的角色」。她表示，當年為了尋找機會，經常參加各類派對增加曝光。有一次，她與朋友坐在一起時，製片人Ross Hunter突然走過來對她說：「妳就是Linda Low。」讓她當場一頭霧水。

她回憶，對方不斷重複這句話，隨後解釋正在籌拍百老匯 音樂劇「花鼓歌」的電影版，並認定她是最佳人選。關南施坦言，當時甚至還沒完全理解情況，就這樣被選中出演重要角色，「只是剛好在對的時間、對的地方」，這樣的機會此後再未出現過。

儘管成名看似順利，她也直言，亞裔演員的道路並不容易。她指出，自己與好萊塢先驅黃柳霜一樣，長期面對角色類型受限與機會不足的現實，需要不斷證明亞裔演員同樣具備專業訓練與實力，可以擔任主角。

華美博物館館長張耀龍在活動開場時介紹，關南施1960年代初憑「蘇絲黃的世界」（The World of Suzie Wong）獲得金球獎 最有前途新人，並與伊麗莎白·泰勒等影星角逐最佳女主角。

電影「花鼓歌」由全亞裔演員出演，創下影史紀錄，但此後數十年間類似作品寥寥無幾。直到1993年「喜福會」，再到2023年「瞬息全宇宙」橫掃奧斯卡 ，亞裔影人地位才出現顯著突破。

活動中，東西劇場（East West Players）的年輕演員也演出舞台版「花鼓歌」片段，延續這段跨越半世紀的文化傳承。