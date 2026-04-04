詩歌分享座談會 3詩人侃侃而談

南加州高校聯盟文學社與美國洛杉磯華文作家協會，日前聯合主辦「詩歌分享座談會」。（主辦方提供）

南加州高校聯盟文學社與美國洛杉磯 華文作家協會日前聯合主辦「詩歌分享座談會」，以「把春天寫進一首詩」為主題，邀請詩人藍鳥、施志清、申美英與文學愛好者交流詩歌創作經驗。

座談以春為題，在詩意交流中展現洛杉磯華文詩歌創作的活力與思考。藍鳥、施志清、申美英長期活躍於洛杉磯華文詩壇，在詩歌創作與評論領域各有建樹，並參與「洛城詩刊」等刊物編輯工作，為洛杉磯詩歌發展持續注入活力。座談會上，藍鳥以「詩的真實」為切入點，結合亞里斯多德相關理論，闡述詩與真、詩與美的關係。他認為，「真」是詩歌的靈魂，創作應在審美框架內保持適度自由，並強調詩歌本質重於形式。

施志清結合個人創作體會，從抒情、意象與語言等方面分享經驗。他表示，詩歌抒情需避免流於陳舊，應從生活細節中提煉新意；在語言上追求新鮮與陌生感，以增強表達張力。

申美英則從評論視角出發，分析兩位詩人的創作特點，認為二人在藝術路徑上雖有差異，但在審美追求上趨於一致。她還就對詩歌的認知，古今詩人對詩歌的不同態度，以及詩歌創作中虛實的運用技巧等跟大家做了分享。

活動現場交流氣氛熱烈，三位詩人就與會者提問進行精彩互動。會議由高校聯盟文學社社長李學主持。美國洛杉磯華文作家協會會長王偉、監事長黃宗之等出席活動。