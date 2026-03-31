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和父母同住、省下房租 31歲華男狂買奢侈品惹議

夏威夷訊
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一名來自夏威夷的內容創作者Jason Jue，近日因在社媒分享奢侈品消費觀，引發...
一名來自夏威夷的內容創作者Jason Jue，近日因在社媒分享奢侈品消費觀，引發網路熱議。（示意圖取自Pexels）

一名來自夏威夷的內容創作者Jason Jue，近日因在TikTok分享奢侈品消費觀，引發網路熱議。其一段展示新購入名牌手袋的影片，累計觀看次數已超過93萬次，但也因其「與父母同住免房租、將省下的房租用來買精品。」的言論，掀起兩極評價。

根據每日郵報的報導，Jue（中文可譯為居、巨等姓氏）現年31歲。根據他的姓氏拼寫和發文內容判斷，他應是華裔。在一則TikTok影片中，Jue在畫面上寫道：「把和家人同住正常化，並把省下的房租拿去買包。」同時，他以「Girl math hack」（女孩理財小技巧）作為貼文說明。

根據其過往影片內容，其收藏中可見多款奢侈品牌產品，包括Louis Vuitton、Dior手袋，以及Van Cleef & Arpels珠寶等。此外，他過去也曾在農曆新年期間發布影片，展示自己清點紅包現金的過程。Jue坦言，目前與父母同住且無需支付房租，並將部分收入投入其名牌包收藏。

該言論迅速在網路上發酵。有網友稱其生活方式「很有標誌性」，甚至形容她是「時尚女王」，但也有大量批評聲音質疑其價值觀，認為其過度炫耀或不切實際。

對此，Jue在接受每日郵報的訪問時回應批評，表示外界不應對他的生活方式指指點點。「人們不該在自己也住在玻璃屋裡時，向別人丟石頭。我怎麼生活，不應影響他人。」他說，「這是我的人生，我只希望大家先檢視自己，再來評價我。」

當被問及負面評論是否源於嫉妒時，他直言「很有可能」，並認為部分人會將自身問題投射到他人身上，對不同生活選擇感到不適。

Jue也解釋，其選擇與父母同住與其成長背景有關。他表示自己在亞洲家庭長大，「從小被教育要在父母年老時照顧他們」，因此成年後選擇留在家中陪伴父母。他補充，雖然不需支付房租，但仍自行負擔飲食、服裝及日常開銷。

根據People的採訪，Jue表示自己自21歲開始工作後便開始收藏名牌，目前已收集超過30個名牌包與數件高級珠寶。他指出，父母對其購買奢侈品的行為並不反對，「每次我去購物，媽媽都會陪我，她很清楚我最近在看什麼、想買什麼。」他也透露，自己人生第一件精品，是16歲時由父母購買的一支Louis Vuitton手袋。

在財務方面，他強調自己並非毫無規畫，不僅擁有儲蓄帳戶，也每年投資於Roth IRA退休帳戶。同時，因長期對時尚感興趣，他並不避諱將額外資金用於購買精品。

「我一直都很喜歡包包，這也是我花最多錢的地方。」Jue還指出，他的購物頻率已較過去降低，多半集中在生日、聖誕節或特定系列推出時。

對於未來，Jue表示沒有搬離父母家的計畫，原因之一是夏威夷生活成本高昂，此外，他也預期未來將繼承家庭住房。

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