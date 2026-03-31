遊民闖民宅 鎚打屋主致重傷

遊民男闖人亞市居民家中，用鐵鎚攻擊屋主。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），最近發生一起遊民 男子闖人居民家中，並用鐵鎚攻擊屋主的惡性案件。受害者被襲後造成明顯傷勢，送往當地醫療中心接受治療。據悉，嫌犯行兇後逃離現場，案件仍在調查中。

根據亞市警方消息，這起案件發生在3月16日下午6時29分，案發地址位於West Duarte Road 1100號街區的一處住宅。警方接警後趕赴現場，處理這起嚴重的攻擊案。調查顯示，嫌犯是一名40歲的當地男性遊民，他持鐵鎚闖入並襲擊受害者。警方稱，這名遊民嫌犯與被害人相識，但沒有透露更多細節內容，案件仍在調查中。

案發地處於亞市主幹道Duarte Road，車來車往非常繁忙，附近有多幢民宅、商業樓，很多華人居住在此，尚不確定被襲擊的被害人是否為華人。

除這起遊民攻擊案外，亞市警局公布的案件顯示，3月15日至21日期間，警察局共接獲990起報警求助，其中115起需要正式調查。案件包括3月17日上午， 於Cogswell Road 5400號街區發生一起車內竊盜案，嫌疑人闖入一輛未上鎖的卡車，盜走一台筆記型電腦和一些工具。

3月18日上午，警員前往位於East Live Oak Avenue 288號的UPS商店，處理一起破壞公物案。案情顯示，有人向商店櫥窗投擲汽水，導致櫥窗破碎。

另有一起案件發生在3月19日下午，警局接獲報案稱，Foothill Boulevard和Michillinda Avenue交叉路口附近有一輛被盜車輛。警察趕到現場後發現該車，立即展開追捕，最終在蒙羅維亞（Monrovia）警局協助下抓獲盜車賊。這名39歲的男子被關押在亞市監獄，記錄顯示，他因重罪被通緝，目前處於假釋期。

此外，3月20日上午，位於Lower Azusa Road 12340號的一家公共倉儲公司（Public Storage）發生竊盜案。經調查，有人強行闖入儲物單元，盜走吉他等設備。