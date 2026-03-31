我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

遊民闖民宅 鎚打屋主致重傷

記者邵敏／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊民男闖人亞市居民家中，用鐵鎚攻擊屋主。（記者邵敏／攝影）
遊民男闖人亞市居民家中，用鐵鎚攻擊屋主。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），最近發生一起遊民男子闖人居民家中，並用鐵鎚攻擊屋主的惡性案件。受害者被襲後造成明顯傷勢，送往當地醫療中心接受治療。據悉，嫌犯行兇後逃離現場，案件仍在調查中。

根據亞市警方消息，這起案件發生在3月16日下午6時29分，案發地址位於West Duarte Road 1100號街區的一處住宅。警方接警後趕赴現場，處理這起嚴重的攻擊案。調查顯示，嫌犯是一名40歲的當地男性遊民，他持鐵鎚闖入並襲擊受害者。警方稱，這名遊民嫌犯與被害人相識，但沒有透露更多細節內容，案件仍在調查中。

案發地處於亞市主幹道Duarte Road，車來車往非常繁忙，附近有多幢民宅、商業樓，很多華人居住在此，尚不確定被襲擊的被害人是否為華人。

除這起遊民攻擊案外，亞市警局公布的案件顯示，3月15日至21日期間，警察局共接獲990起報警求助，其中115起需要正式調查。案件包括3月17日上午， 於Cogswell Road 5400號街區發生一起車內竊盜案，嫌疑人闖入一輛未上鎖的卡車，盜走一台筆記型電腦和一些工具。

3月18日上午，警員前往位於East Live Oak Avenue 288號的UPS商店，處理一起破壞公物案。案情顯示，有人向商店櫥窗投擲汽水，導致櫥窗破碎。

另有一起案件發生在3月19日下午，警局接獲報案稱，Foothill Boulevard和Michillinda Avenue交叉路口附近有一輛被盜車輛。警察趕到現場後發現該車，立即展開追捕，最終在蒙羅維亞（Monrovia）警局協助下抓獲盜車賊。這名39歲的男子被關押在亞市監獄，記錄顯示，他因重罪被通緝，目前處於假釋期。

此外，3月20日上午，位於Lower Azusa Road 12340號的一家公共倉儲公司（Public Storage）發生竊盜案。經調查，有人強行闖入儲物單元，盜走吉他等設備。

遊民 亞凱迪亞 華人

上一則

AI聊天機器人已有人類習慣：拍馬屁

下一則

和父母同住、省下房租 31歲華男狂買奢侈品惹議

延伸閱讀

華埠華人珠寶店 遭持槍歹徒劫走20萬元首飾

華埠華人珠寶店 遭持槍歹徒劫走20萬元首飾
涉綁架兩名UCLA女學生 男被捕

涉綁架兩名UCLA女學生 男被捕
南加「小台北」驚現綁架案 亞裔男半夜遭綁被勒索贖金

南加「小台北」驚現綁架案 亞裔男半夜遭綁被勒索贖金
紐約曼哈頓中央車站接連發生猥褻觸碰案 兩嫌中一人落網

紐約曼哈頓中央車站接連發生猥褻觸碰案 兩嫌中一人落網
紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧

紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧
只問種族 前電視台記者亂槍殺路人

只問種族 前電視台記者亂槍殺路人

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
在李昌鈺（左）去世兩周前，鄧洪去亨德森探望老師。（鄧洪提供）

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

2026-03-27 18:55

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜