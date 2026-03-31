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未拔插頭釀災 保險業：會理賠

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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房屋保險經紀表示，多數保險公司並未將「拔插頭」列為強制規定，也不會因屋主未拔除電...
房屋保險經紀表示，多數保險公司並未將「拔插頭」列為強制規定，也不會因屋主未拔除電源而直接採取處分或影響理賠。（示意圖取自Pexels網站）

南加州部分屋主關注，房屋保險是否會將「暫時不用的電器需拔掉插頭」列為條款，進而影響理賠結果。對此，南加經驗豐富的保險經紀林大衛表示，多數保險公司並未將「拔插頭」列為強制規定，也不會因屋主未拔除電源而直接採取處分或影響理賠。

林大衛指出，目前主流房屋保險條款中，並未明文要求屋主必須將未使用的電器拔掉插頭。相關內容多屬安全建議，而非具有約束力的保單條款。他表示，大多數保險公司不會因電源未拔而對保戶採取行動或發出警告。

他舉例說明，曾接觸一宗發生於北嶺（Northridge）的案例，一名華人屋主因使用未符合認證標準的廉價電源設備，加上灰塵堆積，導致車庫出現濃煙並引發電器短路，最終造成幾十萬元損失。儘管事故與設備品質及環境因素有關，保險公司仍依保單內容進行理賠，並更換受損電器。

林大衛表示，保險公司通常會建議消費者使用符合標準的電器與電源設備，但若因使用劣質電源而發生損失，仍可能在承保範圍內獲得理賠。他指出，保單中普遍包含「因疏忽所造成的意外與災害仍須理賠」的原則，因此相關事故多數仍可獲賠。

他同時提到，保險公司會建議屋主在長時間外出或出國時，將不必要的電器電源拔除，或關閉總水閥，以降低風險。不過，這類措施屬於建議性質，並非強制條款。

相較之下，房屋設備是否符合安全標準，對保險效力影響較為明確。林大衛表示，若屋主仍使用老舊的安全保險絲系統，而未升級為斷路器（circuit breaker），一旦因電路問題造成損失，保險公司可能有權拒絕理賠。此外，若房屋仍使用老式鋅製水管等高風險設施，保險公司也可能要求更換。

他指出，在上述情況下，保險公司通常會先發出「警告通知」（warning notice），要求屋主在一定期限內改善；若未依要求處理，保險公司才可能進一步取消保單或調整承保條件。

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