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洛縣人口流失數全美最多 人們都搬去哪兒？

洛杉磯訊
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洛杉磯縣在2025年成為全美人口減少最多的縣。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣在2025年成為全美人口減少最多的縣。（記者邵敏／攝影）

根據3月26日最新公布的人口普查數據顯示，洛杉磯縣在2025年成為全美人口減少最多的縣。目前尚不清楚這些離開洛杉磯的居民究竟遷往何處，但數據顯示，鄰近的河濱縣（Riverside）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）最近幾年人口總數正在增加。

KTLA5等媒體綜合報導，美國人口普查數據顯示，2024年7月1日至2025年7月1日期間，洛杉磯縣遷出人數近5萬4000人，人口下降趨勢在該地區已持續多年。2020年，洛縣人口估計超過1000萬人，而到2025年，該縣人口已降至不到970萬。

沒有明確數據顯示，離開洛杉磯的居民如今都住在哪裡。然而，根據人口普查，河濱縣和聖伯納汀諾縣，在2024年至2025年間人口總數增加2萬1131人；此外，拉斯維加斯大都會區，去年人口也增加超過2萬1000人。

儘管人口持續下降，洛杉磯縣仍然是美國人口最多的縣，其人口幾乎是排名第二的伊利諾州庫克縣（Cook County, Illinois）的兩倍，該縣擁有520萬居民。

去年全美人口減少排名第二多的縣，是佛州皮內拉斯縣（Pinellas County），人口減少近1萬2000人。此外，南加地區的橙縣減少8520人，聖地牙哥縣減少5294人，范杜拉縣（Ventura County）減少2580人，均名列美國人口流失最多縣的前十名。

值得一提的是，雖然洛杉磯縣總人數流失最多，但從百分比來看，與其他縣相比，其人口損失還是微乎其微。2024年至2025年期間，洛縣人口下降比例約0.5%。人口下降比例最高的縣，佛州泰勒縣（Taylor County）下降比例高達2.2%；路易斯安那州（Louisiana）的弗農教區（Vernon Parish），下降比例2.1%；加州的德爾諾特縣（Del Norte County），下降比例2%。

加州其他人口下降比例較高的縣，還包括圖奧勒米縣（Tuolumne County）下降1.9%，拉森縣（Lassen County）下降1.7%。

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