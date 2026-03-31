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第30屆「經文盃」高球賽 台退休球星陳偉殷開球助陣

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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前駐美國大使袁健生（右一）從台灣飛來參加這個特別的日子。右二至左為南加州中華民國...
前駐美國大使袁健生（右一）從台灣飛來參加這個特別的日子。右二至左為南加州中華民國高爾夫球聯合會會長柯欣侑、台灣棒球傳奇陳偉殷、及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣。（記者謝雨珊／攝影）

第30屆「經文盃」高爾夫球賽30日惠堤爾市（Whittier）Friendly Hills Country Club舉行，百餘人參加。最近宣布退休的台灣棒球傳奇人物「台灣殷雄」陳偉殷到場參與開球。

這次活動特別邀請到，近期定居在南加州爾灣的台灣棒球傳奇「台灣殷雄」陳偉殷。陳偉殷表示剛好認識的朋友要參與，自己平時也蠻常打高爾夫，因此決定參加「經文盃」並開球。

事實上陳偉殷本人平時也熱愛打高爾夫球，第一次接觸是在日本與棒球隊友們一起。他表示，每年日本棒球球季結束後有個習俗「那會」，球隊及幕後人員們，會包一間溫泉旅館打一整天高爾夫球，首次接觸後就持續保持這項運動。他認為，這項運動不僅能與朋友聊天打球，還能到戶外走動，感覺非常愉快。

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長柯欣侑表示，該會自1996年成立以來，一直與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處攜手合作，一起推廣高爾夫球運動，凝聚僑界情誼。賽場上維持台灣味，準備好碗粿、魷魚羹、及台啤等台灣小吃，讓大家邊打球邊品嚐家鄉味。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示，非常感謝南加州僑界對經文處各項工作的支持。今天，經文處特別組成兩支隊伍參加比賽，強調參賽的主要目的是體驗與參與。

前駐美代表袁健生從台灣飛來參加這個特別的日子。

不同以往，今年的一桿進洞大獎除了中華航空與長榮航空提供的洛杉磯至台北往返商務艙機票各一張、BMW、Honda汽車等獎項，另還有陽光旅遊贈送的重慶到宜昌的兩人同行郵輪行。柯欣侑也自掏腰包為當天慶功晚宴再加碼中華航空及長榮航空洛杉磯至台北往返經濟艙機票各一張，讓大家都能有望抱大獎回家。

第30屆「經文盃」高爾夫球賽今年於惠堤爾市（Whittier）的Friendly...
第30屆「經文盃」高爾夫球賽今年於惠堤爾市（Whittier）的Friendly Hills Country Club舉行，百餘人共同參加。（記者謝雨珊／攝影）

台灣棒球傳奇「台灣殷雄」陳偉殷平時也熱愛打高爾夫球，第一次接觸是在日本與棒球隊友...
台灣棒球傳奇「台灣殷雄」陳偉殷平時也熱愛打高爾夫球，第一次接觸是在日本與棒球隊友們一起。（記者謝雨珊／攝影）

最近宣布正式退休的台灣棒球傳奇人物「台灣殷雄」陳偉殷到場，一同為第30屆「經文盃...
最近宣布正式退休的台灣棒球傳奇人物「台灣殷雄」陳偉殷到場，一同為第30屆「經文盃」高爾夫球賽開球參與慶祝這場盛事。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯

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