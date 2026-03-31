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「Herstory 3」洛城開展 現華裔女性推動美國司法變革歷程

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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「Herstory 3」展覽開幕式嘉賓合影，展現社區各界對華裔女性歷史議題的支持...
「Herstory 3」展覽開幕式嘉賓合影，展現社區各界對華裔女性歷史議題的支持。（讀者提供）

以梳理華裔女性在美國法律史中足跡為主題的「Herstory 3」展覽，日前於洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）圖書館正式揭幕。展覽透過歷史敘事與藝術創作交織，呈現華人女性在司法發展與社會變革中的多元角色，吸引社區各界關注。

本次展覽由律師邱彰策畫與撰述，延續其長年投入華裔美國人法律史研究的成果，透過案例整理、人物故事與史料呈現，帶出女性在不同時期面對法律制度與社會環境的處境與突破。視覺設計則由藝術總監李名果負責，以現代藝術手法轉化歷史內容，使展覽更具可看性與感染力。

邱彰在開幕致詞時表示，華人在美國雖為少數族裔，但相關司法案例內容豐富且具影響力，部分案件甚至促成制度層面的變革。她指出，華裔女性在這段歷史中扮演關鍵角色，希望透過展覽讓更多人了解這些故事與背後的意義。

蒙特利公園市市長楊安立表示，在華人聚居城市舉辦此類展覽具有特殊意義，不僅有助於提升社區對歷史的認識，也能促進多元文化之間的理解與交流，發揮教育與文化推廣的雙重功能。活動獲華美歷史學會（Chinese American Historians Society）等機構支持。曾任蒙市市長、同時為全美首位華人女性市長的陳李琬若亦到場參與，並為展覽撰寫推薦文字。她表示，期盼透過相關展覽，讓更多華人重視並傳承這段珍貴的歷史記憶。

策展人邱彰於蒙市圖書館舉行的「Herstory 3」展覽開幕式上致辭。（讀者提供...
策展人邱彰於蒙市圖書館舉行的「Herstory 3」展覽開幕式上致辭。（讀者提供）

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