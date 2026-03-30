設立國家級亞太裔博物館 聚焦多族裔歷史建構共同的家

美國亞太裔歷史文化博物館評估委員會代表，與南加亞太裔社區代表、學者與文化機構進行交流。左起：Helen Ota、董繼玲、Krystal Ka'ai Hetherington。（記者劉子為╱攝影）

為推動未來設立國家級亞太裔歷史文化博物館，美國亞太裔歷史文化博物館評估委員會近期在全美展開巡迴「傾聽座談」。南加州場近日在洛杉磯 舉行，邀集亞太裔社區代表、學者與文化機構參與，共同為這項仍在規劃中的國家級博物館出謀劃策。

在明確的目標之下，現場討論迅速聚焦於一個核心問題：未來的亞太裔博物館，應該呈現什麼樣的面貌？

在意見交流環節中，多位與會者提到，亞太裔涵蓋族群與文化極為多元，未來博物館在策展與敘事上，應盡可能兼顧不同族裔的歷史與經驗，避免出現偏重或忽略特定族群的情況。

評估委員會執行主任Krystal Ka'ai Hetherington指出，透過全國各地座談，已逐漸歸納出幾項共同期待，其中之一是將未來博物館打造為「社區可以聚集的場所」。

她表示，許多民眾希望博物館能舉辦不同族群的重要節慶活動，例如農曆新年、排燈節等，使多元文化能在同一空間中被看見與交流。「我們聽到的，不只是關於歷史展示，而是關於一個可以回來的地方，一個讓人感到連結的空間」。

除了文化功能外，擴展合作也是被反覆提到的建議。Hetherington指出，未來博物館應與現有文化機構、大學及社區組織建立合作網絡，以提升整體影響力。

年輕世代的觀點同樣受到高度關注。她表示，在各地座談中，來自學生族群的發言往往最具啟發性，他們關心的不僅是歷史內容，也包括展示的方式。她指出，未來博物館應導入更多數位科技與沉浸式設計，例如互動展覽與線上平台，讓更多人能跨越地理限制參與其中。

此外，「美食空間」也成為討論亮點之一。Hetherington指出，飲食文化在亞太裔社群中具有重要意義，「食物能把人們自然地聚在一起」，未來博物館可能規劃具代表性的亞洲與太平洋島嶼美食區。

委員會共同主席董繼玲在會中也強調，未來博物館應兼具教育性與吸引力。她表示：「我們希望這不只是一個讓人學習的地方，也是一個讓人願意停留、願意再回來的空間。」

董繼玲指出，亞太裔社群長期重視人與人之間的連結，這樣的文化特質應融入博物館設計之中，「真正帶來幸福的，是我們的家人、朋友與社區」。

她進一步表示，目前計畫仍處於可行性研究階段，未來是否能正式設立博物館，仍需國會授權與長期推動。「我們需要的不只是今天的參與，也包括未來5年、10年的持續投入」。