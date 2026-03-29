撲克牌室新規恐影響稅收 南加兩市喊加徵銷售稅

加州新法規在4月1日生效後，法律解讀將可能取締類似21點的牌局，商業市與貝爾花園市憂心稅收大幅縮水，已宣布財政緊急狀態。（示意圖取自Pexels）

面對加州即將實施的撲克牌室新規，商業市（Commerce）與貝爾花園市（Bell Gardens）26日緊急召開市議會，宣布財政緊急狀態，並決議於6月選舉提出銷售稅加徵議案，力保公共服務不受可能的撲克牌室稅收減少影響。

據ABC 7電視台報導，新規由加州司法廳在檢察長邦塔（Rob Bonta）推動下於上月通過，將於4月1日起生效，針對21點（blackjack-style games）等「玩家兼莊家」類紙牌遊戲，可能迫使撲克牌室停辦部分受歡迎的賭局。商業市政經理Ernie Hernandez指出，司法廳自行提出的財政影響評估顯示，此規定恐導致撲克牌室業損失多達五成的就業機會與營收，影響層面遍及全州數千個工作崗位與數百萬美元的稅收。

支持新規的加州印地安博彩協會（California Nations Indian Gaming Association）認為，現行撲克牌室的遊戲涉違法賭博，新規是必要的整頓措施。然而，地方官員對此強烈反對。商業市市長Kevin Lainez批評，檢察長此舉為單方面決定，將嚴重侵蝕城市的基礎建設、消防、執法及社區服務等經費來源。

對商業市與貝爾花園市而言，撲克牌室稅收是維持城市運作的命脈之一。貝爾花園市政經理Michael O'Kelly表示，撲克牌室每年為該市帶來逾1700萬美元稅收，占整體一般基金的40%以上，支撐警務、公園娛樂、長者與青少年、交通安全及家庭服務等項目。一旦收入驟減，多項民生服務恐削減。兩市將在6月選票上提出加徵銷售稅公投案，盼藉由擴大稅基彌補財政損失。