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跑道未清空 南加機場頻傳險撞機事件

編譯組／綜合報導
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周四下午，一架從拉斯維加斯飛往好萊塢布班克機場的西南航空班機，在降落過程中因故緊急重飛，讓機上乘客驚魂。（西南航空班機示意圖／歐新社）
周四下午，一架從拉斯維加斯飛往好萊塢布班克機場的西南航空班機，在降落過程中因故緊急重飛，讓機上乘客驚魂。（西南航空班機示意圖／歐新社）

洛杉磯Fox 11電視台報導，南加州空域近期安全警訊頻傳，引發各界高度關注。26日下午，一架從拉斯維加斯飛往好萊塢布班克機場的西南航空班機，在降落過程中因跑道尚未清空須緊急重飛，讓機上乘客驚魂未定。這是該機場及南加地區近期一連串飛行險情中的最新一起。

根據目擊者與機上乘客描述，該班機在觸地後隨即接獲指令，以陡峭的角度緊急爬升進行重飛。部分報導指出，機長隨後廣播表示，當時跑道尚未清空，無法安全降落。

雖然聯邦航空總署（FAA）官員強調，重飛是機師或航管員視情況採取的標準安全程序，是為確保飛行安全，但布班克機場的紀錄卻令人擔憂：

•2025年7月：一架從布班克飛往拉斯維加斯的班機，機師為避開空中碰撞被迫進行「激烈俯衝」。

•2026年3月：一架飛機與直升機差點相撞，直升機師被迫採取急轉彎以閃避正在降落的客機。

•長期數據：過去五年內，該機場已發生六起飛機與飛機近距離接觸的險情。

國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）曾公開對該機場的安全紀錄表示憂慮，並直言：「有商業航空公司告知，下一次空中碰撞就會發生在布班克，但FAA卻未給予足夠重視。」

險情不僅限於布班克。位於其南方約52哩的橙縣約翰韋恩機場24日晚也發生嚴重驚魂。

聯航589號班機（載有168人）在準備降落聖塔安那時，一架西科斯基「黑鷹」軍用直升機突然橫穿其飛行路徑。根據通訊錄音，聯航機師收到系統發出的「決斷諮詢」警告。聯航聲明表示，機組人員目視直升機後立即調整機身高度避讓，最終安全降落。

這類「空中接近」事件的增加，引發航空界對商業航線與直升機路徑重疊的熱烈討論；2025年1月，華盛頓雷根國家機場附近發生美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞事故，造成67人死亡。

而紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia airport)22日晚間發生的加航噴氣客機和消防車在跑道上相撞的致命事故，也讓航班安全引起全美關注。

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