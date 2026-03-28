高球場咖啡區遭球擊傷 男子獲賠140萬元

南加州Heartwell高爾夫球場發生罕見意外，一男子在場內咖啡區遭高速飛來的高爾夫球擊碎玻璃後受傷。(取自谷歌地圖）

橙縣紀事報報導，南加州一處高爾夫球場發生罕見意外，一男子在場內咖啡區遭高速飛來的高爾夫球擊碎玻璃後受傷。陪審團日前裁定球場營運方需承擔責任，判賠140萬美元。

原告格雷厄姆（Thomas Graham）在橙縣警局任職。案件指出，2024年6月，他在長堤市哈特維爾（Heartwell）高爾夫球場咖啡區停留，一台割草機將場地上的高爾夫球以約每小時200哩的速度擊飛，擊碎玻璃門，飛濺的碎片擊中他左眼，並波及手臂與腿部。該球場是南加州常見的社區型公共球場之一。由於球場開放性高、距離設計較短，平時也常見新手與青少年練習使用。

格雷厄姆的代理律師、來自Panish Shea Ravipudi LLP的法律團隊表示，事故導致原告角膜及眼部神經永久受損，長期承受疼痛、不適、視覺功能障礙及反覆性劇烈頭痛，部分情況甚至演變為偏頭痛，對日常生活造成嚴重影響。

法庭文件顯示，律師指球場在多方面存在疏忽，包括在不安全時段進行割草、未事先清理場地上的高爾夫球、未向現場顧客發出安全警示，以及未在作業期間將潛在危險區域的人員清場。

負責營運該球場的美國高爾夫公司（American Golf Corporation）在訴訟中承認存在過失，但對傷勢嚴重程度及賠償範圍提出異議，相關律師未對媒體查詢作出回應。

原告律師並指出，球場使用老舊割草設備，缺乏防護擋板等基本安全裝置，未能有效防止高爾夫球被高速擊飛，最終釀成事故。

律師強調，這起意外已迫使格雷厄姆大幅改變生活方式，由於長期疼痛與後遺症影響，其生活品質明顯下降，許多原本喜愛的活動難以繼續。