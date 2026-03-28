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因應機票漲 台灣航空提升細節服務

洛杉磯訊
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華航旅行包內容物除品牌眼罩、竹製潔齒組及口腔清新用品外，亦加入多項實用3C配件，包括整線器、多插頭快充線與手機掛繩，提升旅途便利性。（中華航空提供）
華航旅行包內容物除品牌眼罩、竹製潔齒組及口腔清新用品外，亦加入多項實用3C配件，包括整線器、多插頭快充線與手機掛繩，提升旅途便利性。（中華航空提供）

面對燃油上漲帶動的機票和燃油附加費等諸多價格上漲，台灣的航空公司更注重提升旅客品牌服務體驗，全面升級長程航線機上用品，紛紛和知名品牌推出機上聯名單品，不僅注重品質提升且細節到位，更有航空公司和藝術家合作大手筆推出藝術機。

中華航空北美出發5月將推出參考Marc Jacobs人氣款The Snapsho...
中華航空北美出發5月將推出參考Marc Jacobs人氣款The Snapshot相機包的旅行包。（中華航空提供）

華航空北美出發5月將推出參考Marc Jacobs人氣款The Snapshot相機包的旅行包，選用2026年趨勢色「雲霧白」，營造輕盈明亮視覺感受，搭乘豪華經濟艙以上就送。包內物品除品牌眼罩、竹製潔齒組及口腔清新用品外，亦加入多項實用3C配件，包括整線器、多插頭快充線與手機掛繩，提升旅途便利性。

在護理備品方面，豪華商務艙旅客將使用FRAMA專為華航打造的護手霜與護唇膏。豪華經濟艙則同步升級配件與容量，採用「檸檬黃」與「里昂藍」撞色設計，並附贈品牌眼罩、拖鞋及收納配件，強化整體飛行體驗。

華航今年還會導入全新機上娛樂系統，正式上線Disney+內容，讓旅客在高空中即可觀賞原創影集與多元影音節目。搭配優化後的餐飲與機上用品配置，華航期望將長途飛行轉化為兼具舒適與娛樂的完整體驗。華航此次優惠與服務升級，是因應疫後旅遊需求回溫及旅客對飛行品質的高度期待，未來也將持續透過產品創新與跨界合作，提升整體競爭力並深化品牌價值。

長榮航空在去年年底發表與法國輕奢時裝品牌小狐狸Maison Kitsuné合作，...
長榮航空在去年年底發表與法國輕奢時裝品牌小狐狸Maison Kitsuné合作，推出皇璽桂冠艙新款過夜包、睡衣與拖鞋。（取自長榮航空網站）

長榮航空則在去年底發表與法國輕奢時裝品牌小狐狸Maison Kitsuné合作推出皇璽桂冠艙新款過夜包、睡衣與拖鞋，搭乘皇璽桂冠艙贈送。Maison Kitsuné經典狐狸圖騰成為睡衣的設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，體感舒適同時兼顧永續理念，並有三種尺寸可以選擇， 乘客往返可獲取黑色和灰綠色過夜包、睡衣和拖鞋。過夜包內提供同品牌保養品組，如護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧、與義大利精品牙膏Marvis，還有精緻的品牌整線器和實用摺疊購物袋。

星宇航空最新聯名是請超寫實機械美學大師空山基操刀的兩架全新聯名機「STARLUX...
星宇航空最新聯名是請超寫實機械美學大師空山基操刀的兩架全新聯名機「STARLUX AIRSORAYAMA」。（取自星宇航空網站）

而星宇航空最新聯名則是請超寫實機械美學大師空山基（ Hajime Sorayama）操刀的兩架全新聯名機「STARLUX AIRSORAYAMA」，這兩架藝術機將於今年第三季投入營運。

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