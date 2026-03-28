因應機票漲 台灣航空提升細節服務
面對燃油上漲帶動的機票和燃油附加費等諸多價格上漲，台灣的航空公司更注重提升旅客品牌服務體驗，全面升級長程航線機上用品，紛紛和知名品牌推出機上聯名單品，不僅注重品質提升且細節到位，更有航空公司和藝術家合作大手筆推出藝術機。
中華航空北美出發5月將推出參考Marc Jacobs人氣款The Snapshot相機包的旅行包，選用2026年趨勢色「雲霧白」，營造輕盈明亮視覺感受，搭乘豪華經濟艙以上就送。包內物品除品牌眼罩、竹製潔齒組及口腔清新用品外，亦加入多項實用3C配件，包括整線器、多插頭快充線與手機掛繩，提升旅途便利性。
在護理備品方面，豪華商務艙旅客將使用FRAMA專為華航打造的護手霜與護唇膏。豪華經濟艙則同步升級配件與容量，採用「檸檬黃」與「里昂藍」撞色設計，並附贈品牌眼罩、拖鞋及收納配件，強化整體飛行體驗。
華航今年還會導入全新機上娛樂系統，正式上線Disney+內容，讓旅客在高空中即可觀賞原創影集與多元影音節目。搭配優化後的餐飲與機上用品配置，華航期望將長途飛行轉化為兼具舒適與娛樂的完整體驗。華航此次優惠與服務升級，是因應疫後旅遊需求回溫及旅客對飛行品質的高度期待，未來也將持續透過產品創新與跨界合作，提升整體競爭力並深化品牌價值。
長榮航空則在去年底發表與法國輕奢時裝品牌小狐狸Maison Kitsuné合作推出皇璽桂冠艙新款過夜包、睡衣與拖鞋，搭乘皇璽桂冠艙贈送。Maison Kitsuné經典狐狸圖騰成為睡衣的設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，體感舒適同時兼顧永續理念，並有三種尺寸可以選擇， 乘客往返可獲取黑色和灰綠色過夜包、睡衣和拖鞋。過夜包內提供同品牌保養品組，如護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧、與義大利精品牙膏Marvis，還有精緻的品牌整線器和實用摺疊購物袋。
而星宇航空最新聯名則是請超寫實機械美學大師空山基（ Hajime Sorayama）操刀的兩架全新聯名機「STARLUX AIRSORAYAMA」，這兩架藝術機將於今年第三季投入營運。
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