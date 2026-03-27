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卡費逾期 華女求助AI 順利討回高額利息

記者張宏／洛杉磯報導
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Jennifer徐希望退回利息的要求起初被銀行拒絕。銀行回覆告知相關條款都在信用卡合約裡的「PAYING INTEREST」部分有說明。（讀者提供）
Jennifer徐希望退回利息的要求起初被銀行拒絕。銀行回覆告知相關條款都在信用卡合約裡的「PAYING INTEREST」部分有說明。（讀者提供）

南加有華人開設新的信用卡，結果第一個月因為不清楚具體還款日而晚兩天還款，不僅被收逾期費(Late Charge)還被收取百餘美元的利息；而且利息是從交易日計算，不是免息期結束時。起初溝通，銀行只同意退逾期費，但拒絕退利息；該華人歷時數月，最終在AI幫助下要回利息。

不少銀行會通過誘人返點，吸引消費者開新卡。華人Jennifer徐2025年底在此前一直使用的銀行開設一張新的信用卡，該卡返點條件是三個月消費滿4000美元；該華人著急使用點數，因此在一個月內就消費7000多美元；但她第一次還款不確定具體截止日期，比規定的還款日晚兩個工作日，結果發現帳戶被扣幾十元逾期費，以及140多美元的利息。

徐女士用信用卡多年，第一次被收利息，且才晚兩天就要付出上百美元代價，她質疑這如同高利貸。徐女士先後打了幾次客服，甚至聯繫到部門管理層，但不同人答案基本都是一樣，都說利息已進入系統無法退回，且告知相關條款都在信用卡合約裡的「PAYING INTEREST」部分有說明，且所謂的免息期（Grace Period），是在帳單結算後25天內完成付款。一旦在到期日後付款，就必須支付利息，且利息是從交易發生當天或帳單周期開始日（取較晚者）計算。

徐女士說，雖銀行有履行告知義務且已郵寄相關條款說明，但她作為消費者很難仔細看銀行寄來的幾十頁說明。140多美元不是無法消化的數字，但她心裡咽不下這口氣，就去詢問AI如何處理。結果AI「經驗老道」告知，該銀行通常非常願意退逾期費，但對利息比較嚴格，因為覺得這筆利息屬正常計算，銀行在規則上沒有退還理由。該利息是「消費額 × 每天利息 × 持續天數（從消費日起算）」，但也不是沒辦法，因為根據銀行回覆，其不否認計算方式，但也不敢說「有清楚提醒消費者」。

AI建議她向美國消費者金融保護局(CFPB)投訴，因為CFPB很在意 「資訊揭露是否清楚、是否合理期待」的問題。AI幫寫好投訴郵件，還建議投訴重點不放在「想拿回利息」，而是銀行政策是否透明、利息計算是否合理，且要保持冷靜理性，否則銀行可能會將其當成「個案糾紛」處理或客服直接拒絕，CFPB也可能只視為「個案」而非制度問題而不積極處理。AI還告知，CFPB收到投訴後，銀行通常要在15天內回覆。

果然投訴信發出去幾天後，銀行專門處理CFPB或監管案件的相關人士就電話聯繫Jennifer徐。不過AI建議Jennifer徐不要著急通過電話同意銀行提供的解決方案，因為沒有書面紀錄，不利於日後在CFPB平台引用。徐女士就這樣在AI幫助下最終拿到利息退款。她說，這是AI時代給普通人的紅利，AI感覺比她更懂遊戲規則，如沒有AI指路和出謀畫策，她拿不回這筆利息退款。

銀行信用卡逾期利息是「消費金額×每天利息×持續天數（從消費日起算）」的結果。（記...
銀行信用卡逾期利息是「消費金額×每天利息×持續天數（從消費日起算）」的結果。（記者張宏／攝影）

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