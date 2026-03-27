高收入、低生活成本 德州多城市入列

一項最新研究指出，美國部分城市仍具備「高收入、低生活成本」的優勢。 （示意圖，取自Pexels）

在通膨壓力持續、民眾對日常開支不滿情緒升高之際，一項最新研究指出，美國部分城市仍具備「高收入、低生活成本」的優勢。教育研究平台Niche近日發布2026年全美「最具可負擔性城市」排名，從人口至少25萬以上的城市中，依生活成本與家庭收入中位數各占50%的權重進行評比，試圖找出兼具收入潛力與生活負擔相對較低的地區。

研究結果顯示，德州 拉雷多（Laredo）位居全美第一。該市位於美國南部與墨西哥接壤地帶，人口約25萬7600人。Niche指出，拉雷多不僅整體生活成本低於全國平均，收入水準亦具競爭力，加上公立學校 評價穩定、社區治安與公園設施完善，使其成為兼具宜居性與經濟性的城市。報告並形容當地生活型態為「密集型郊區」，多數居民擁有自住房產，兼顧城市便利與郊區舒適。

排名第二至第五的城市，依序為印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）、俄亥俄州托利多（Toledo）、德州艾爾帕索（El Paso）以及堪薩斯州威奇塔（Wichita）。這些城市普遍具備房價與租金相對低廉、就業機會穩定的特點，同時生活機能完善，吸引希望降低生活成本的家庭與年輕族群。

Niche經濟學家Allison Shrivastava指出，近年來民眾在選擇居住地時的考量逐漸轉變，「人們不再只看大城市的就業機會，而是同時重視生活品質與社區連結」。她表示，規模較小、步行友善的城市，往往能提供更平衡的生活條件，包括較低的通勤成本、更緊密的社區關係，以及適合家庭生活的環境，因此愈來愈受到青睞。

在前25名榜單中，德州城市占比明顯偏高，共有多達八座城市入榜，包括Corpus Christi、Lubbock、Plano等地。此外，俄亥俄州的克里夫蘭、印第安納州的印第安路那波利斯，以及北卡羅來納州的溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）等城市也上榜，顯示出中西部與南部城市在「高性價比生活」上的優勢。