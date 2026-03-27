我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

Aldi超市泡芙降價 30顆賣1.49元 掀華人囤貨潮

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一盒約含有30個迷你泡芙，份量充足。（記者邵敏／攝影）
一盒約含有30個迷你泡芙，份量充足。（記者邵敏／攝影）

南加州平價連鎖超市Aldi，近期熱賣一款法式巧克力點心，一盒約30個迷你泡芙，折扣價僅售1.49美元，吸引不少顧客駐足購買。喜歡逛Aldi的華人驚喜發現這款產品降價，極力推薦「一口一個，好吃又便宜。」

洛杉磯華人Lily林，日前在亞凱迪亞Aldi超市看到這款法式泡芙，此前她曾購買過，認為口味甚佳。Lily表示，一大盒迷你泡芙，原價4.99美元，如今降至1.49美元，「太划算了，我趕緊囤貨幾盒，放在冰箱裡想吃就吃。」

這款產品名為迷你閃電泡芙（Mini Eclairs），每盒重量約15盎司（約426克），包裝上標示為法式泡芙（Choux Pastry），內餡巴伐利亞奶油（Bavarian Cream），外層覆蓋黑巧克力，外觀小巧精緻。一盒約含有30個迷你泡芙，份量充足，適合家庭分享或分次食用。

迷你泡芙覆蓋黑巧克力，外觀小巧精緻。（記者邵敏／攝影）
迷你泡芙覆蓋黑巧克力，外觀小巧精緻。（記者邵敏／攝影）

Lily第一次購買這款泡芙時抱著嘗試心態，「原價4元多也很便宜，我就想試試，沒想到味道還可以，巧克力也不會太甜。」她表示，這種迷你尺寸設計很適合當飯後甜點，「一次吃兩三個剛好，不會太有負擔」。

迷你泡芙呈長條狀，咬開後可以看到內部填滿淡黃色奶油，Lily認為口感與冰淇淋相似，帶有一定滑順度，解凍後外皮柔軟。華人消費者評價這款物美價廉的產品，推薦半解凍狀態下食用風味更佳，內餡帶有冰感，更多冰淇淋味道；若完全解凍，則接近甜點店販售的泡芙口感。有一位消費者表示，「我比較喜歡冰的時候吃，像在吃冰甜點一樣，解凍太久會變軟。」

在社群媒體上，也有華人網友分享購買心得。有網友表示，這款迷你泡芙搭配咖啡或茶很合適，可以作為下午茶點心；也有人建議搭配水果食用，增加口感層次。「周末在家擺一盤，看起來很精緻，其實很便宜。」和其他冰淇淋產品一樣，這款巧克力泡芙需冷凍保存。

近年來，Aldi正在積極發展自有品牌「Specially Selected」產品系列，主打品質略高於一般商品，但價格保持親民，受到不少消費者青睞。這款迷你閃電泡芙也被視為該系列中性價比較高的一款，如今折扣熱賣，價格優勢尤為明顯。每盒1.49美元，以一盒30個計算，平均每個僅約5美分，遠低於其他品牌冰淇淋或甜品店同類產品價格。

Aldi是德國起家的連鎖超市，秉持「高品質、低價格」的理念，用更簡潔、有效率的方式經營超市，因此商品通常比一般超市便宜。近幾年，愈來愈多的南加華人選擇光顧這家平價超市，店內蔬菜、水果、肉類、奶製品等日常用品，都有價廉物美的好口碑，除這款泡芙外，其他多款甜點、冰淇淋也值得嘗試。

大盒泡芙原價4.99美元，如今降至1.49美元。（記者邵敏／攝影）
大盒泡芙原價4.99美元，如今降至1.49美元。（記者邵敏／攝影）

華人

上一則

等了18年 加州高鐵建材集散站終於完工

下一則

羅斯密市打造嘉偉走廊 Garvey Village拚建成指標生活社區

延伸閱讀

好市多新推不到1元能量飲料 好評如潮

好市多新推不到1元能量飲料 好評如潮
好市多每罐不到1元能量飲料大獲好評 撼動競爭品牌股價

好市多每罐不到1元能量飲料大獲好評 撼動競爭品牌股價
降價高達4成之外 好市多一口氣上架8款「好吃到危險」新品

降價高達4成之外 好市多一口氣上架8款「好吃到危險」新品
Trader Joe's復活節托特包開賣 2.99元、限購4個被搶購一空

Trader Joe's復活節托特包開賣 2.99元、限購4個被搶購一空
熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47% LAX物價再刷新底線？

熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47% LAX物價再刷新底線？
不到1元也能吃得健康 營養師揭Aldi必買5款零食

不到1元也能吃得健康 營養師揭Aldi必買5款零食

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
已故拉斯維加斯創業家、Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）身後留下的資產估計高達8億5000萬美元。（美聯社）

台裔鞋王8.5億遺產分配再生變 律師要驗神秘遺囑真偽

2026-03-20 21:49

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國