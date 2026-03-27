我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

移民條例混亂 埃爾卡洪市長：警察執法兩難

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
埃爾卡洪市目前正陷入州政府與聯邦法律之間的兩難。（取自El Cajon市政府）
埃爾卡洪市目前正陷入州政府與聯邦法律之間的兩難。（取自El Cajon市政府）

福斯新聞（Fox News）報導，地方官員指出，州政府警告對「無人陪同未成年人」進行福利檢查，可能違反加州現行的移民限制條例。

去年夏天，埃爾卡洪市（El Cajon）市議會向加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出了一個問題：我們的警官是否可以根據聯邦當局提供的資訊，對無人陪同的兒童進行福利檢查？

原本理所當然的肯定回答，卻換來州檢察長辦公室的警告：即便只是向聯邦官員確認孩子的所在地，也可能違反加州SB 54號法案（即限制地方政府與聯邦移民執法部門合作的「庇護州法」）。換言之，警官若去查看可能處於危險中的孩子，反而可能讓自己站在加州法律的對立面。

埃爾卡洪市擁有約10萬6000位居民，目前正陷入兩難：一邊是州政府在地方警察與聯邦移民局之間築起的法律高牆，另一邊則是必須遵守與州政策相衝突的聯邦刑事法律。

該市已正式要求邦塔回答一個州政府長期規避的問題：加州的庇護政策是否違反了美國法典第8卷第1324條（8 U.S.C. § 1324）？該聯邦法律規定，鼓勵或誘導他人非法居留美國屬於重罪。埃爾卡洪市在信函中指出，加州限制警察執行聯邦法律，實際上正是在助長非法居留。

從警官的角度來看，現狀極度混亂：

•SB 54法案限制：警察不得詢問移民身分、不得在無司法令狀下配合移民暨 海關執法局（ICE）的扣留要求，也不得動用城市資源協助聯邦移民執法。

•聯邦司法部警告：阻礙聯邦移民行動的官員可能面臨起訴。

該市官員直言：「我們的警察並不是為了在沙加緬度與華盛頓之間的政治鬥爭中當裁判（或沙包）才入行的。」

這種法律模糊性已產生嚴重後果。當州政府表示對可能遭到人口販運或遺棄的孩子進行福利檢查可能違法時，顯示制度已經失靈。市府認為，公共安全應高於檢察總長辦公室的准許證。

雖然第九巡迴法院在2019年維持了SB 54法案的效力，但當時並未針對第1324條提出挑戰。埃爾卡洪市此次提出的法律質疑是全新的領域，理應得到正面回應。

埃爾卡洪市是聖地牙哥縣多元化程度最高的城市之一，約有30%的居民為西裔，另有30%祖籍中東。市長強調，這是一個由移民建立的城市，提出疑問並非針對移民，而是要求州政府給出明確指示：當法律相互矛盾時，地方政府究竟該如何合法行事？

「我們已經客氣地問過不只一次，我們需要一個真正的答案。」

加州

上一則

MLB/ 達比修有進入限制名單 背後含有多層意義

下一則

社區組織控告工業市 要求儲能、資料中心建案完整環評

延伸閱讀

ICE進駐紐約2機場 旅客憂安檢變盤查 專家1招教戰

ICE進駐紐約2機場 旅客憂安檢變盤查 專家1招教戰
芝女大生遭無證客槍殺 川普批「是拜登讓他們進來」

芝女大生遭無證客槍殺 川普批「是拜登讓他們進來」
移民專頁／入美難民不應被汙名化

移民專頁／入美難民不應被汙名化
華州立法禁蒙面執法 國安部批魯莽又危險

華州立法禁蒙面執法 國安部批魯莽又危險
全市首位遭ICE逮捕公校生 被關10個月獲釋

全市首位遭ICE逮捕公校生 被關10個月獲釋
市長報告：紐約移民逾300萬 占總人口近38% 收入落差大

市長報告：紐約移民逾300萬 占總人口近38% 收入落差大

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
已故拉斯維加斯創業家、Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）身後留下的資產估計高達8億5000萬美元。（美聯社）

台裔鞋王8.5億遺產分配再生變 律師要驗神秘遺囑真偽

2026-03-20 21:49

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國