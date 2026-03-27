移民條例混亂 埃爾卡洪市長：警察執法兩難

埃爾卡洪市目前正陷入州政府與聯邦法律之間的兩難。（取自El Cajon市政府）

福斯新聞（Fox News）報導，地方官員指出，州政府警告對「無人陪同未成年人」進行福利檢查，可能違反加州 現行的移民限制條例。

去年夏天，埃爾卡洪市（El Cajon）市議會向加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出了一個問題：我們的警官是否可以根據聯邦當局提供的資訊，對無人陪同的兒童進行福利檢查？

原本理所當然的肯定回答，卻換來州檢察長辦公室的警告：即便只是向聯邦官員確認孩子的所在地，也可能違反加州SB 54號法案（即限制地方政府與聯邦移民執法部門合作的「庇護州法」）。換言之，警官若去查看可能處於危險中的孩子，反而可能讓自己站在加州法律的對立面。

埃爾卡洪市擁有約10萬6000位居民，目前正陷入兩難：一邊是州政府在地方警察與聯邦移民局之間築起的法律高牆，另一邊則是必須遵守與州政策相衝突的聯邦刑事法律。

該市已正式要求邦塔回答一個州政府長期規避的問題：加州的庇護政策是否違反了美國法典第8卷第1324條（8 U.S.C. § 1324）？該聯邦法律規定，鼓勵或誘導他人非法居留美國屬於重罪。埃爾卡洪市在信函中指出，加州限制警察執行聯邦法律，實際上正是在助長非法居留。

從警官的角度來看，現狀極度混亂：

•SB 54法案限制：警察不得詢問移民身分、不得在無司法令狀下配合移民暨 海關執法局（ICE）的扣留要求，也不得動用城市資源協助聯邦移民執法。

•聯邦司法部警告：阻礙聯邦移民行動的官員可能面臨起訴。

該市官員直言：「我們的警察並不是為了在沙加緬度與華盛頓之間的政治鬥爭中當裁判（或沙包）才入行的。」

這種法律模糊性已產生嚴重後果。當州政府表示對可能遭到人口販運或遺棄的孩子進行福利檢查可能違法時，顯示制度已經失靈。市府認為，公共安全應高於檢察總長辦公室的准許證。

雖然第九巡迴法院在2019年維持了SB 54法案的效力，但當時並未針對第1324條提出挑戰。埃爾卡洪市此次提出的法律質疑是全新的領域，理應得到正面回應。

埃爾卡洪市是聖地牙哥縣多元化程度最高的城市之一，約有30%的居民為西裔，另有30%祖籍中東。市長強調，這是一個由移民建立的城市，提出疑問並非針對移民，而是要求州政府給出明確指示：當法律相互矛盾時，地方政府究竟該如何合法行事？

「我們已經客氣地問過不只一次，我們需要一個真正的答案。」