洛市議會通過 設置125台測速照相機

洛市將於4月起，陸續於城市一些地點安裝125台測速照相機，圖為安裝地點。（洛市交通局）

ABC 7電視台報導，洛市議會日前以14比0票數通過一項道路安全計畫，授權洛市交通局在全市範圍內安裝125台測速照相機，預計耗資近850萬美元。

市議會也批准相關政策與影響評估報告，還指示交通局擴大「社區援助停車計畫」，讓低收入或無家可歸者在計畫實施期間，透過社區服務代替繳納罰款。交通局需每年提交計畫成效評估報告。

這些測速照相機將設置在洛杉磯 超速與車禍發生最頻繁地點。市府預計4月至7月間完成設備安裝與測試，正式啟用前展開為期60日公共宣傳活動。交通局初步時程表顯示，7月至9月將實施60日警告期，提醒駕駛人注意。預計試點計畫期間，首次違規者以警告為主，罰單則會寄送給被拍車輛登記車主。

洛市議員亞羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）表示，「超速是街道上最嚴重威脅之一。在洛杉磯，汽車是兒童死亡主要原因，全美其他地區則是槍枝。這項計畫提供給我們防止這些死亡事件的工具，保護社區居民。」

上述計畫主要依據2023年10月，加州州長紐森簽署，由民主黨籍加州眾議員弗里德曼（Laura Friedman）提出的AB 645法案「Speed Safety System」試點計畫。這項2024年元旦生效的法案，授權洛杉磯市、長堤市、格蘭岱市及聖荷西市、奧克蘭與舊金山縣、市推動測速安全系統試辦計畫至2032年元旦（除非立法延長）。最後一年需於3月1日前提交最終評估報告。

洛市延後推動此計畫的原因，除為進行社區溝通、制定使用政策外，也受到相關設備採購流程影響。大多數選區將配置八台測速照相機，第四、六、八、九與十選區各增加一台。

安全倡議人士批評市府未能更早推動該計畫，認為此措施有助於挽救生命，降低駕駛人超速。根據洛市警局（LAPD）最新數據，2025年全市有290人死於交通事故，交通事故死亡人數超過兇殺案死亡人數。