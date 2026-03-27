社區組織控告工業市 要求儲能、資料中心建案完整環評
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南加州工業市規畫中的資料中心與鋰電池儲能設施（BESS）建案，近期持續引社區關注。當地居民自發組成朋地山社區保護協會（PHCPA），向洛杉磯高等法院提告，並同步推動社區聯署，要求政府重新進行完整環境審查。
工業市政府於1、2月間批准上述開發案，審查過程僅採用減緩負面影響聲明（MND），未進行完整環境影響報告（EIR），引發爭議。PHCPA主張，此舉涉嫌違反加州環境品質法（CEQA），並質疑審批程序缺乏透明度，未充分納入周邊城市居民意見。
哈岡居民林小姐指出，PHCPA除透過法律途徑外，也正在change.org平台推動社區連署（網址：change.org/PHCPA_NoDataCenterPHM），截至25日已累計逾1389人簽名，盼促使政府暫緩開發、補做完整環境評估，並保障周邊城市居民的知情權與參與公共決策的權利。
在安全疑慮方面，PHCPA指出，鋰電池儲能設施在其他地區曾多次發生火災，不僅無法以水撲滅，更可能釋放有毒氣體並造成大規模疏散。該組織表示，計畫地點附近設有幼兒學校及住宅社區，風險不容輕忽。在環境影響方面，大型資料中心需消耗大量電力與水資源，恐對周邊社區基礎設施與資源分配造成長期壓力；加之計畫基地鄰近多個城市交界與自然山區，一旦發生意外，影響範圍恐跨越多個城市。
此外，PHCPA特別公告，目前尚未展開任何形式的募款，亦未對外部募資行為背書，相關支出均由發起人及志工自行墊付。該會提醒民眾提高警覺，慎防以資料中心或BESS計畫名義進行的詐騙募款，捐助前應詳加查證。若未來有募款安排，將依法辦理並公開所有財務資訊，接受國稅局（IRS）及相關監管機構與公眾監督。
有意進一步了解或加入PHCPA者，可至官網phcpa.org查詢聯繫方式。
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