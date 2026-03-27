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社區組織控告工業市 要求儲能、資料中心建案完整環評

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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工業市朋地山購物中心外觀，該區周邊開發計畫引發居民對資料中心與鋰電池儲能設施影響的關注。（記者張庭瑜╱攝影）
工業市朋地山購物中心外觀，該區周邊開發計畫引發居民對資料中心與鋰電池儲能設施影響的關注。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州工業市規畫中的資料中心與鋰電池儲能設施（BESS）建案，近期持續引社區關注。當地居民自發組成朋地山社區保護協會（PHCPA），向洛杉磯高等法院提告，並同步推動社區聯署，要求政府重新進行完整環境審查。

工業市政府於1、2月間批准上述開發案，審查過程僅採用減緩負面影響聲明（MND），未進行完整環境影響報告（EIR），引發爭議。PHCPA主張，此舉涉嫌違反加州環境品質法（CEQA），並質疑審批程序缺乏透明度，未充分納入周邊城市居民意見。

哈岡居民林小姐指出，PHCPA除透過法律途徑外，也正在change.org平台推動社區連署（網址：change.org/PHCPA_NoDataCenterPHM），截至25日已累計逾1389人簽名，盼促使政府暫緩開發、補做完整環境評估，並保障周邊城市居民的知情權與參與公共決策的權利。

在安全疑慮方面，PHCPA指出，鋰電池儲能設施在其他地區曾多次發生火災，不僅無法以水撲滅，更可能釋放有毒氣體並造成大規模疏散。該組織表示，計畫地點附近設有幼兒學校及住宅社區，風險不容輕忽。在環境影響方面，大型資料中心需消耗大量電力與水資源，恐對周邊社區基礎設施與資源分配造成長期壓力；加之計畫基地鄰近多個城市交界與自然山區，一旦發生意外，影響範圍恐跨越多個城市。

此外，PHCPA特別公告，目前尚未展開任何形式的募款，亦未對外部募資行為背書，相關支出均由發起人及志工自行墊付。該會提醒民眾提高警覺，慎防以資料中心或BESS計畫名義進行的詐騙募款，捐助前應詳加查證。若未來有募款安排，將依法辦理並公開所有財務資訊，接受國稅局（IRS）及相關監管機構與公眾監督。

有意進一步了解或加入PHCPA者，可至官網phcpa.org查詢聯繫方式。

PHCPA號召居民「共同守護社區」，關注朋地山地區環境與發展議題。（取自PHCP...
PHCPA號召居民「共同守護社區」，關注朋地山地區環境與發展議題。（取自PHCPA官網）

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