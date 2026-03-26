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涉綁架兩名UCLA女學生 男被捕

洛杉磯訊
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26歲的舍克特（Alexander Schecter）涉嫌綁架兩名UCLA女學生被捕。偵查人員表示，舍克特可能還涉及其他受害者，呼籲任何潛在受害者站出來。（UCLA警局）
26歲的舍克特（Alexander Schecter）涉嫌綁架兩名UCLA女學生被捕。偵查人員表示，舍克特可能還涉及其他受害者，呼籲任何潛在受害者站出來。（UCLA警局）

洛杉磯加大（UCLA）警察局逮捕了一名聖塔蒙尼卡（Santa Monica）男子，他涉嫌綁架兩名UCLA女學生，並在另一個案件中性侵一名與大學無關的女性。這名男子與UCLA無任何關聯，當時因綁架及非法拘禁被逮捕，並於當天繳納保釋金後獲釋。

警方表示，26歲的舍克特（Alexander Schecter）於20日在聖塔蒙尼卡住所被逮捕，並被控一項強暴罪、一項強制口交罪、一項搶劫罪、一項勒索罪及一項毆打罪。他據信與UCLA無關，案件將提交至洛杉磯縣地方檢察官辦公室考慮起訴。

根據洛杉磯縣警局資料，舍克特於21日以保釋金獲釋，並須於4月15日出庭。調查人員在兩名女學生報案後展開調查，學生們表示，3月8日凌晨約3點，在校園附近被送下車時，這名男子阻止她們離開車輛並威脅施暴。兩名學生因恐懼留在車內，嫌疑人將車駛至Gayley Avenue 400街區約半哩處，但兩名學生最終成功逃離車內。

經調查人員確認，舍克特是該事件嫌疑人，並於3月12日首次被逮捕，當時以涉嫌綁架和非法拘禁被起訴，隨後繳納保釋金獲釋。

在進一步調查中，警方發現證據顯示舍克特與另一宗未報案的性侵案件有關。該案發生於2025年10月12日凌晨2時至5時之間，地點位於Palms與Culver City交界的Venice Boulevard與Clarington Avenue一帶。UCLA警察局確認了該性侵案的細節，並於20日對舍克特提出額外指控，再次將其逮捕，保釋金額為60萬美元。監獄紀錄顯示，舍克特次日獲得保釋。

偵查人員表示，舍克特可能還涉及對其他受害者施暴，並呼籲任何潛在受害者站出來。民眾若自認受害或掌握相關資訊，可聯繫UCLA警察局調查組，電話：310-825-9371。

UCLA

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