金線地鐵帶動 保守小城格蘭杜拉迎開發潮

洛杉磯金線地鐵延長線二期工程去年9月通車，短短半年，聖谷東區金線沿線多個城市掀起新一波開發熱潮。（記者楊青／攝影）

洛杉磯金線地鐵延長線二期工程去年9月通車，短短半年，聖蓋博谷東區金線多個沿線城市已掀起新一波開發熱潮。其中一項以低密度住宅、社區氛圍保守著稱的210公路山邊小城格蘭杜拉（Glendora），大型商住混合與經濟住宅項目接連推出，市府表示，目前在建項目多達數十個。

格蘭杜拉數十個大型商住混合工程和經濟型住宅項目開工興建。（記者楊青／攝影）

格蘭杜拉近日公布全市正在建設的大型商住混合和經濟型住宅項目。市府工程局負責人Mark Carnahan表示，已開工的項目包括數個不同地點總數數百個單位的多層經濟型住宅，還有不少大型的商用建築工程，這是格蘭杜拉數十年來少見的現象。

根據市府資料，目前格蘭杜拉相當部分的住宅案集中在金線走廊沿線，包括Arrow Highway與Route 66一帶，開發工程以中高密度住宅為主，包括三層樓聯排公寓和獨立住宅混合社區。例如Pavona、Alisal與Fig Tree Walk等項目，分別提供20至40戶不等的多層住宅單位；其中在北Barranca街1100號街區和Vermont街一帶的開發案，分別多達163戶與86戶經濟住宅。此外，Arista與Central Park等項目已獲批准，未來將進一步增加經濟型住宅供給。

格蘭杜拉數十個大型商住混合工程和經濟型住宅項目開工興建。（記者楊青／攝影）

值得注意的是，格蘭杜拉多年來很少有三層以上的集合住宅開發案。新建案多採兩至三層設計，密度與以往以獨立屋為主的社區型態形成對比。有相當一部分項目亦被視為「入門型」或較可負擔住宅，顯示區域在房價壓力下，開始嘗試提供更多元的居住選擇。吸引附近城市家庭和年輕一代購房者。

商業開發方面也同步跟進。市內目前已有多個醫療辦公樓項目獲批並預計很快動工，總面積從6000至2萬平方呎不等；此外，包括洗車場與連鎖咖啡店等服務設施規畫案，已開始動工。

格蘭杜拉以「山腳下的寧靜社區」聞名，多年來對大型開發持審慎態度。Carnahan表示，正因為開發保守，城市財政清寒，所以現在需要新建開發帶動多重經濟效益，不僅帶動投資與就業，也促進老舊土地再利用，進一步支撐城市整體生活品質。

不過，這波開發潮同時也引發部分居民關注，包括交通負荷、社區密度提升及城市原有風貌的改變等爭議。