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紅藍卡Part B月費首破200元 加入Astiva Health僅18元

記者楊青／洛杉磯報導
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Astiva Health最新為保戶量身定製節省計畫，符合資格的會員將獲得三位數的保費償還。圖為Astiva Health此前參與本報銀髮展活動，許多長者前往諮詢。（本報資料照片）
Astiva Health最新為保戶量身定製節省計畫，符合資格的會員將獲得三位數的保費償還。圖為Astiva Health此前參與本報銀髮展活動，許多長者前往諮詢。（本報資料照片）

2026年聯邦醫療保險紅藍卡（Medicare）Part B每月保費首次突破200美元，多項自付額與處方藥保險計畫費用也同步上調。不過，服務南加州和北加州六個縣的Astiva Health，最新為保戶量身定製節省計畫，符合資格的會員將獲得三位數的保費償還。與此同時，高額雜貨補助福利、提供有華人和亞裔特色的中醫針灸服務也進入他們的新年保險紅利範疇，令長輩們相當期待。

根據美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）數據，2026紅藍卡Part B每月保費，由2025年的185美元上調至2026年的202.9美元，漲幅達9.7%，這是紅藍卡歷史上首次突破200美元大關。Astiva Health在2026年推出的Saving Plan，為符合資格的會員提供Medicare Part B保費返還福利，幫助長者降低固定支出。

Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅表示，紅藍卡Part B標準保費每月203美元，對許多長輩來説是不小開支。為幫助大家減輕負擔，Astiva Health今年特別推出多項福利，其中備受關注的一項，就是紅藍卡Part B高額保費返還：每月最高返還紅藍卡持有人185美元。換言之，符合資格的會員每月只需承擔18美元左右，就可享受Part B的醫療服務，每月的醫療保費支出降低近92%。

長者們最關心的每月健保花費、看診是否方便等。春梅解釋，Astiva Health的特色是，提供會員許多計畫「零支付」，長者不用付錢，就能享受醫療服務。比如看醫生方面，多數計畫提供家庭醫生和專科醫生零支付額，讓長者就醫更安心。還有很多靈活福利，每位會員都會收到Astiva的一張福利卡，可用於購買食物、非處方健康用品、上健身房鍛煉等；許多長者非常重視的牙科、中醫針灸等，也有很多福利提供。

作為總部設在加州且快速擴張的健康保險公司，Astiva Health 2021年開始正式為會員提供服務。春梅表示，Astiva Health專注Medicare Advantage（紅藍卡優勢計畫），主要服務65歲以上長者以及符合紅藍卡Part A和Part B資格的受益人，並致力為會員提供粵語、普通話、越南語、西語及英文等多語種且全面、便利的醫療保險服務。目前Astiva Health的服務，涵蓋南加州的洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣，居住在這些地區且符合資格的民眾，都歡迎選擇加入Astiva Health的醫療保險計畫。

Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦補充，從2025年開始，Astiva的版圖進一步擴展到北加州聖塔克拉拉縣（Santa Clara），該地區65歲或以上符合紅藍卡條件長者，都歡迎多多利用Astiva的服務。

Astiva免費諮詢熱線：866-610-0655。

Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅介紹其今年推出的福利。（記者楊...
Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅介紹其今年推出的福利。（記者楊青／攝影）

Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅指出，其多數計畫提供家庭醫生和...
Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅指出，其多數計畫提供家庭醫生和專科醫生零支付額，讓長者就醫更安心。圖為Astiva Health的品牌大使（右）看醫生示意圖。（Astiva Health提供）

Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦歡迎居民前往諮詢。（記者楊青／攝影...
Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦歡迎居民前往諮詢。（記者楊青／攝影）

醫療保險 紅藍卡 保費

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