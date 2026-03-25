美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

長途飛機經濟艙乘客也可以躺平。美聯航（United Airlines）24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間，讓乘客可躺平睡覺或伸展身體，但華人民眾對此褒貶不一。

據KTLA電視台報導，該概念在北美航空業尚屬首次，但其靈感來自Air New Zealand於2011年在波音 777-300ER機型上推出的「空中沙發（Skycouch）」。目前美聯航已取得該概念在北美的獨家使用權，這些座位將設置在美聯航經濟艙與豪經艙之間。預訂此類座位乘客，將可獲得專門設計的床墊墊層、額外的枕頭與毛毯。航班起飛後，整排座位可轉換為接近沙發的平面空間。美聯航表示，這項設計特別適合攜帶幼童的家庭、單獨旅行者，及希望在經濟艙價格下獲得更多舒適感的情侶。

目前美聯航尚未公布價格與訂票細節，但很可能模式是：乘客先購買標準經濟艙機票，再於選位時加價升級至Relax Row。舉例來說，Air New Zealand的「空中沙發」的做法是，單人旅客需購買整排三個座位，或情侶購買兩個座位並支付額外費用使用該服務。美聯航預計在2027年推出，並計畫在2030年前擴展至超過200架波音787與777寬體客機，每架飛機最多可提供12排Relax Row。美聯航執行副總裁暨首席商務官Andrew Nocella表示，搭乘聯合航空長途經濟艙的旅客，應該擁有更多空間與舒適度的選擇，而這正是我們提供的一種方式。

對於美聯航新座位設計華人民眾褒貶不一，贊同者認為，以前三排座位躺平只能靠運氣，現在能明碼標價平躺也是不錯選擇，能躺平且價格還比豪經艙便宜，何樂而不為。不過反對者認為，這不過是航空公司的生財手段，即使三個座位放平也只能躺一個中等身材的大人，且腿還伸不直，因為現在飛機經濟艙座位寬度和前後間距都太窄了。