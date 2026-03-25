大通銀行揭詐術 價格過低、誆稱防詐 千萬別急匯款

大通銀行提醒，詐騙集團正透過社群媒體交易、假冒技術支援、支票與禮品卡等多種管道行騙，且手法日益精細，一旦匯款成功，資金往往難以追回。（示意圖取材自Pexels）

在詐騙手法層出不窮之際，大通銀行（Chase Bank）分享多起常見案例，提醒民眾提高警覺。銀行指出，詐騙集團 正透過社群媒體 交易、假冒技術支援、支票與禮品卡等多種管道行騙，且手法日益精細，一旦匯款成功，資金往往難以追回。

其中，社群媒體上的低價商品成為近年常見陷阱。詐騙者會在平台貼出的價格明顯低於市價的商品，例如全新手機或熱門商品，並以「不需要的禮物」或「急於出手」為由說服買家。他們通常會提供看似真實的商品照片，但拒絕面交，改要求透過Zelle、電匯或加密貨幣 付款。有受害者表示，儘管一度懷疑價格過低可能有問題，但在對方不斷保證並強調交易機會難得的情況下，仍選擇匯款，最終卻等不到商品，賣家也隨即消失。銀行提醒，Zelle等轉帳工具僅適用於熟人，一旦將資金轉給陌生人，通常無法追回。

另一類常見手法是「假技術支援詐騙」。詐騙者會透過彈出視窗、簡訊或電話，聲稱電腦遭到駭客入侵或出現病毒，誘導用戶點擊連結並授權遠端操作。在取得控制權後，詐騙者可監看受害者輸入的所有資訊，包括銀行帳號與密碼，即使密碼顯示為隱藏狀態，仍可能被竊取。部分受害者在過程中被要求登入銀行帳戶進行檢查，結果帳戶隨後被轉走數千美元。銀行強調，切勿點擊來路不明的病毒警告，也不要讓不明人士遠端操控設備。

支票詐騙同樣持續發生。銀行指出，詐騙者可能從郵箱竊取支票，利用化學方式抹除原有內容後重新填寫金額與收款人，甚至複製個資製作假支票。有民眾將支票投入街邊郵箱後，發現原本支付的帳單未被繳清，反而出現高額異常支出，帳戶資金亦遭進一步盜領。此外，詐騙者也常利用「假支票」設局，例如聲稱多付款項要求退款，待銀行發現支票無效時，受害者已損失金錢。銀行提醒，支票清算可能需數周時間，在確認資金真正入帳前，不應動用相關款項。

禮品卡詐騙亦屢見不鮮。詐騙者會要求受害者購買禮品卡並提供卡號或安全碼，常見於假冒公司、政府機構或所謂「神祕顧客」任務。一旦卡號外洩，資金幾乎無法追回。銀行強調，任何要求以禮品卡支付的情況，都應視為高度警訊。

此外，詐騙者也會利用偽造來電顯示（spoofing）或釣魚郵件（phishing），假冒銀行或其他機構聯絡民眾，聲稱帳戶出現問題，要求立即轉帳或提供個資。Chase表示，銀行不會要求客戶將資金轉至其他帳戶來處理詐騙，若接到可疑聯絡，應直接透過官方管道查證。