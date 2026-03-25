想囤貨轉售？華男搶大量火腿腸

根據警方公布的照片，嫌犯背包內至少有五大包「雙匯王中王」火腿腸，以及多盒「中華」牌香菸，另有刀具與其他物品。（Alhambra Police Department）

阿罕布拉市警察局（Alhambra Police Department）22日於臉書通報一起離奇搶劫案，一名來自蒙特利公園 的華男，疑似在商店打烊前偷取大量商品，甚至將火腿腸藏入衣物內，被店員懷疑有意囤貨轉售，最終遭警方逮捕。

警方表示，事件發生在Valley Blvd.與Market Ln附近。一家商店即將關門時，員工發現一名男性顧客形跡可疑，竟將多包火腿腸塞入衣服內。店經理指出，該男子的行為看起來像是在大量囤貨，彷彿打算「開一家自己的熟食店（deli）」。

店經理隨後在店外攔下該男子，但對方突然轉身，做出彷彿手持物品的動作，並威脅若不退開就會傷人，情勢一度緊張。

警方接報後迅速趕到現場，在不遠處將嫌犯攔截並控制，過程中未發生衝突。不過，男子在店內背著的背包一度不見。警方隨後在附近一輛停放的車輛後方找到該背包，內部裝有多包香腸、刀具以及各式雜物。

根據警方公布的現場照片，背包內至少有五大包「雙匯王中王」火腿腸，以及多盒「中華」牌香菸，另有刀具與其他物品。

警方指出，嫌犯供稱當時以為身上沒有現金，才動念偷竊，但事後查看錢包才發現其實帶有錢，因此將背包丟棄。警方未說明其攜帶現金的具體金額。

警方初步確認嫌犯為居住於蒙特利公園市的何華龍（音譯，Hualong He），已依搶劫罪名將其逮捕並收押於阿罕布拉市警局看守所，案件仍在進一步調查中。