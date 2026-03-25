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連開20槍？亞裔男涉槍擊女經理

聖伯納汀諾縣訊
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庫卡蒙加牧場一處公寓社區日前發生連串槍響事件，一名亞裔男子涉嫌開槍傷人，造成女性夜間經理受傷。（截圖自谷歌地圖街景）
庫卡蒙加牧場一處公寓社區日前發生連串槍響事件，一名亞裔男子涉嫌開槍傷人，造成女性夜間經理受傷。（截圖自谷歌地圖街景）

南加庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）一處公寓社區日前發生槍響事件，一名亞裔男子涉嫌開槍傷人，造成一名女夜間經理受傷。案件發生後資訊有限，社區住戶至今仍對事發經過感到不安。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警局表示，警方於3月21日晚上約10時30分接獲通報，指位於Malaga Drive 11755號的「The Enclave at Homecoming Terra Vista」公寓發生持致命武器攻擊事件，隨即派員到場處理。

警方指出，嫌犯為37歲亞裔男子皇甫（音譯，Sean Hwangbo），根據姓氏判斷可能為韓裔。他涉嫌向公寓的夜間經理開槍，造成對方手臂受傷。案發後嫌犯一度躲藏於灌木叢中，隨後遭警方逮捕，目前已被控以企圖謀殺罪。

根據KTLA電視台的報導，多名附近居民回憶，當時正在戶外活動時，突然聽到連續爆裂聲。「我們當時在拿信，聽到一連串聲音，一開始還不確定，但很快覺得不對勁。」另有住戶表示，隨後又傳來第二波槍響，「我無法確定確切數量，但真的很多，可能接近20聲。」居民表示，槍聲響起後紛紛迅速返回住處，不久後現場即傳出警笛聲與直升機盤旋。

案發後，公寓現場仍可見牆面留有多處彈孔。警方目前尚未公布犯案動機，也不清楚嫌犯與受害者之間是否相識。受害者的具體傷勢情況亦未進一步說明。

不過，多名住戶反映，管理方對事件說明相當有限。部分居民僅收到一封電郵通知，將此事籠統稱為「一起事件」，並表示「目前情況仍在處理中，暫無法提供更多細節」，同時建議住戶如有疑問可向警方查詢。

有鄰近住戶表示，「現在沒有人知道到底發生了什麼，整件事被處理得很低調。我覺得社區應該知道真相，這樣未來才有可能避免類似事件再次發生。」

KTLA電視台向該公寓管理方詢問時，對方表示暫不對此事發表評論。

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