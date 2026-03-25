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劉家勇壽宴暨籌款餐會 聖蓋博席開50桌

洛杉磯訊
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劉家勇（右二）與來賓於活動現場合影，背景為「大地恩情兄弟籌款演唱餐會」舞台。（讀者提供）
劉家勇（右二）與來賓於活動現場合影，背景為「大地恩情兄弟籌款演唱餐會」舞台。（讀者提供）

港台影星、洪拳第五代傳人劉家勇師父壽宴「大地恩情兄弟籌款演唱餐會」，20日在聖蓋博希爾頓半島酒店舉行。活動席開50桌，與會來賓包括武術界、影視界及港澳台藝人以及洛杉磯僑界人士。

活動由劉家勇師父武館團隊主辦，以祥獅獻瑞開場。出席嘉賓包括中華民國僑務顧問韓和元、洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦、中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南、美西華人學會會長李世平、洛杉磯金獅獅子會創會會長王家珏、洛杉磯旅美退伍軍人獅子會召集人桑彩華、何振輝董事長、鄺正雄董事長伉儷、羅省中華會館副主席朱栢田、前主席馬樹榮，以及蒙市前市長饒影凡等。

晚會設有表演節目，多位港台藝人包括高雄、姜忠玲、灣區黎明、歐陽妮妮、香港節（Miss Festival of Hong Kong contest）小姐雷夢娜、原創音樂人劉冲、Heidi及Belinda等輪流登台演唱。主辦單位表示，活動除慶賀劉家勇師父壽誕外，也希望推廣洪拳武術文化，促進文化傳承與交流。大會並為香港大埔世紀火災發起慈善募款，計畫透過「國際紅十字會救災輔會」在美國展開支援行動。

「大地恩情兄弟籌款演唱餐會」於聖蓋博舉行，主辦單位與來賓登台，說明為香港大埔火災...
「大地恩情兄弟籌款演唱餐會」於聖蓋博舉行，主辦單位與來賓登台，說明為香港大埔火災募款事宜。（讀者提供）

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