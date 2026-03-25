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美華聯換屆 張勇連任主席 路霞新面孔

記者張宏／洛杉磯報導
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現場匯集全美各地逾300名華人社團代表，大家現場投票選舉。（記者張宏／攝影）
現場匯集全美各地逾300名華人社團代表，大家現場投票選舉。（記者張宏／攝影）

作為南加美國華人最大社團之一的美國華人社團聯合會（美華聯）日前舉辦第12屆第一次會員代表大會，現任主席張勇連任，趙林和許承武繼續留任，唯一新面孔是新任監事長路霞。

美國華人社團聯合會日前舉辦第12屆第一次會員代表大會，現任主席張勇連任。（記者張...
美國華人社團聯合會日前舉辦第12屆第一次會員代表大會，現任主席張勇連任。（記者張宏／攝影）

現場匯集全美各地逾300名華人社團代表，大家現場投票選舉。選舉委員會主任，律師劉莉莎依據「美國華人社團聯合會章程」及相關規定，完成候選人說明、選舉辦法審議、候選人發言、會員代表投票及監票計票等程序。

現任主席張勇高票連任，趙林當選理事長，路霞當選監事長，許承武當選共同主席團主席。

東北總商會會長路霞成為新一屆美華聯領導集體的新面孔。（記者張宏／攝影）
東北總商會會長路霞成為新一屆美華聯領導集體的新面孔。（記者張宏／攝影）

張勇說，美華聯自成立以來始終秉持「團結僑社、服務僑胞、促進交流、共謀發展」宗旨，在歷屆領導努力下持續壯大，於凝聚華人力量、推動文化交流及促進中美經貿合作等方面成果顯著，舉辦400多場大型活動，成為南加地區甚至全美華人具有重要影響力的平台。組織未來會邁向新階段，聚焦強化團結平台、深化文化交流、推動經貿合作及提升組織建設四大方向，提升華人形象，持續推動會務高品質發展。

美國華人社團聯合會日前舉辦第12屆第一次會員代表大會，會上投票選出新一屆領導集體...
美國華人社團聯合會日前舉辦第12屆第一次會員代表大會，會上投票選出新一屆領導集體。（記者張宏／攝影）

新任監事長路霞是美國東北總商會創會會長，她活躍於洛杉磯僑界，致力於促進中美商業合作與文化交流，並多次推動東北家鄉與美國企業的經貿對接。她表示，願意出錢出力和大家一起努力為美華聯做出更大貢獻，帶領美華聯走向更美好未來。

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