洛杉磯縣大規模救援 逾300貓犬開放領養

洛杉磯縣近日營救出的超過300隻貓犬開放領養，當局呼籲民眾踴躍認養，協助這些動物找到新的家園。（示意圖，記者楊青／攝影）

洛杉磯縣近日展開一起大規模動物救援行動，在Lake Hughes一處住宅查獲數百隻疑似遭不當飼養的貓狗。目前已有超過300隻動物開放領養，當局呼籲民眾踴躍認養，以紓解收容壓力。

洛縣動物照顧與控制部門表示，他們在近日持搜索令進入Lake Hughes西226街一處住宅展開行動，並在洛縣地方檢察長辦公室調查人員協助下，查出大量動物。此案涉及疑似動物虐待行為，目前仍在進一步調查中，細節尚未完全公開。

通過初步調查，搜查人員指出現場約有400隻狗及300隻貓，但進一步清點後，數量大幅下修為約250隻狗與66隻貓。儘管數字較原先預估減少，但官方強調，這對收容系統帶來的壓力仍十分龐大。

參與此次行動的包括spcaLA、Pasadena Humane及Kern County Animal Services等多個機構，並動員超過70名動物管理與照護人員。所有動物目前已分批安置，部分健康狀況較差者已送往動物醫院接受緊急治療，其餘則轉送至各地收容中心進行健康檢查與日常照護。

動物管理局指出，此次大規模收容行動已對縣內七個動物照護中心造成顯著壓力，包括人力、空間及資源皆面臨挑戰。領養是目前最直接且最有效的解決方式。所有約250隻狗及66隻貓全部開放民眾認養。當局呼籲有意領養的民眾，可透過動物管理局官方網站查詢相關資訊，或親自前往各地收容中心辦理領養手續。動物管理局表示，隨著案件仍在持續處理，未來可能還會有更多動物需要安置。