燈會抽出幸運兒 送住宿券、機票 民眾賞燈吃湯圓歡樂收官

中華航空公司代表Jackie Kao（左）在燈會現場，抽取機票幸運大獎。（記者朱敏梓／攝影）

連續兩天舉辦的聖蓋博 燈會於22日迎來最後一個精彩環節幸運大抽獎。現場共抽出八個獎項，最大獎為中華航 空機票一張。抽獎結束後，民眾在點亮的花燈旁一同品嚐美味湯圓，為活動畫下溫馨句點。

活動當天也規畫幸運大抽獎環節，獎項內容豐富多元，包括由中華航空提供的洛杉磯 （或安大略）出發、前往任一華航亞洲航點的經濟艙來回機票一張，以及民歌50演唱會門票、H Mart現金禮券、OSIM按摩器等多項好禮。此外，現場還設有特獎一名，內容包含金泉賭場渡假村四天三夜飯店住宿、雙人高爾夫或保齡球體驗、bistro餐廳雙人晚餐、JOY餐廳雙人晚餐，以及POM餐廳雙人午餐或晚餐。

聖蓋博副市長陳履正、市議員丁言愉、洛杉磯世界日報社長于趾琴共同參與抽獎。（記者朱敏梓／攝影）

聖蓋博副市長陳履正（Eric Chan）、市議員丁言愉、洛杉磯世界日報社長于趾琴共同參與抽獎，分別抽出演唱會門票、H Mart現金禮券、OSIM按摩器及特獎。現場有一位幸運得主正好在場，當場領取H Mart現金禮券，臉上洋溢喜悅。

中華航空公司（China Airlines）代表Jackie Kao則負責抽出機票大獎。她表示，華航航點不僅限於台灣，還涵蓋曼谷、馬尼拉等亞洲主要城市，無論作為中途停留或轉機選擇，都相當便利。她還指出，華航與西南航空公司合作，旅客可由台北飛往洛杉磯後，再銜接至美國各大城市；此外，華航去年開通台北直飛鳳凰城航線，進一步提供更多元的飛行選擇。

一名幸運得主當場領取H Mart現金禮券。（記者朱敏梓／攝影）

Jackie Kao表示，希望透過這項抽獎，讓幸運得主能親身體驗華航的服務與飛行品質，「能夠提供這樣的機會，對我們來說也是一種榮幸。」

華航本次特別提供一張從洛杉磯或安大略出發、前往亞洲任一航點的經濟艙來回機票。（記者朱敏梓／攝影）

Jackie也提到，燈會不僅為在地華人帶來濃厚的節慶氛圍，也讓不同族裔的民眾有機會接觸並感受傳統文化。她補充道，活動現場展示多款精緻花燈，讓在美華人能近距離觀賞，感受如同回到家鄉般的熟悉感。

抽獎結束後，洛杉磯世界日報社長于趾琴、聖蓋博副市長陳履正，以及市議員丁言愉，向現場排隊等候的民眾發放湯圓，讓民眾在熱鬧溫馨的氛圍中共享節慶喜悅。

有關抽獎和領獎詳情，請查詢323-268-4982分機191。