我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

燈會抽出幸運兒 送住宿券、機票 民眾賞燈吃湯圓歡樂收官

記者朱敏梓／聖蓋博市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華航空公司代表Jackie Kao（左）在燈會現場，抽取機票幸運大獎。（記者朱敏梓／攝影）
中華航空公司代表Jackie Kao（左）在燈會現場，抽取機票幸運大獎。（記者朱敏梓／攝影）

連續兩天舉辦的聖蓋博燈會於22日迎來最後一個精彩環節幸運大抽獎。現場共抽出八個獎項，最大獎為中華航空機票一張。抽獎結束後，民眾在點亮的花燈旁一同品嚐美味湯圓，為活動畫下溫馨句點。

活動當天也規畫幸運大抽獎環節，獎項內容豐富多元，包括由中華航空提供的洛杉磯（或安大略）出發、前往任一華航亞洲航點的經濟艙來回機票一張，以及民歌50演唱會門票、H Mart現金禮券、OSIM按摩器等多項好禮。此外，現場還設有特獎一名，內容包含金泉賭場渡假村四天三夜飯店住宿、雙人高爾夫或保齡球體驗、bistro餐廳雙人晚餐、JOY餐廳雙人晚餐，以及POM餐廳雙人午餐或晚餐。

聖蓋博副市長陳履正、市議員丁言愉、洛杉磯世界日報社長于趾琴共同參與抽獎。（記者朱...
聖蓋博副市長陳履正、市議員丁言愉、洛杉磯世界日報社長于趾琴共同參與抽獎。（記者朱敏梓／攝影）

聖蓋博副市長陳履正（Eric Chan）、市議員丁言愉、洛杉磯世界日報社長于趾琴共同參與抽獎，分別抽出演唱會門票、H Mart現金禮券、OSIM按摩器及特獎。現場有一位幸運得主正好在場，當場領取H Mart現金禮券，臉上洋溢喜悅。

中華航空公司（China Airlines）代表Jackie Kao則負責抽出機票大獎。她表示，華航航點不僅限於台灣，還涵蓋曼谷、馬尼拉等亞洲主要城市，無論作為中途停留或轉機選擇，都相當便利。她還指出，華航與西南航空公司合作，旅客可由台北飛往洛杉磯後，再銜接至美國各大城市；此外，華航去年開通台北直飛鳳凰城航線，進一步提供更多元的飛行選擇。

一名幸運得主當場領取H Mart現金禮券。（記者朱敏梓／攝影）
一名幸運得主當場領取H Mart現金禮券。（記者朱敏梓／攝影）

Jackie Kao表示，希望透過這項抽獎，讓幸運得主能親身體驗華航的服務與飛行品質，「能夠提供這樣的機會，對我們來說也是一種榮幸。」

華航本次特別提供一張從洛杉磯或安大略出發、前往亞洲任一航點的經濟艙來回機票。（記...
華航本次特別提供一張從洛杉磯或安大略出發、前往亞洲任一航點的經濟艙來回機票。（記者朱敏梓／攝影）

Jackie也提到，燈會不僅為在地華人帶來濃厚的節慶氛圍，也讓不同族裔的民眾有機會接觸並感受傳統文化。她補充道，活動現場展示多款精緻花燈，讓在美華人能近距離觀賞，感受如同回到家鄉般的熟悉感。

抽獎結束後，洛杉磯世界日報社長于趾琴、聖蓋博副市長陳履正，以及市議員丁言愉，向現場排隊等候的民眾發放湯圓，讓民眾在熱鬧溫馨的氛圍中共享節慶喜悅。

有關抽獎和領獎詳情，請查詢323-268-4982分機191。

2026燈會中獎名單
2026燈會中獎名單

洛杉磯 聖蓋博 華航

上一則

加州車輛失竊率全美第一 這款車最易被盜

下一則

臭到挨罰 聖蓋博台餐館下架臭豆腐 官員：重點在控制氣味

延伸閱讀

世報聖蓋博市燈會 愈夜愈美麗

世報聖蓋博市燈會 愈夜愈美麗
經文處觀光組讚祈島系列紙雕燈

經文處觀光組讚祈島系列紙雕燈
聖蓋博燈會人潮熱絡 世報50周年慶送蛋糕

聖蓋博燈會人潮熱絡 世報50周年慶送蛋糕

聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結

聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結
聖蓋博燈會 有人氣有看點

聖蓋博燈會 有人氣有看點
舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗

舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒