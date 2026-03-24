艾爾蒙地學區性騷擾投訴 達和解

加州檢察長邦塔與艾爾蒙地聯合高中學區達成和解協議，為糾正該學區過去七年來在處理學生遭教職性騷擾、性侵害及虐待投訴時的「系統性失靈」。圖為該學區總部。（取自谷歌地圖）

聖蓋博谷論壇報報導，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布，已與艾爾蒙地聯合高中學區 達成和解協議，為糾正該學區過去七年來在處理學生遭教職性騷擾、性侵害及虐待投訴時的「系統性失靈」。在超過百起案件中，學區在接獲性騷擾通報後，未能依法進行合規調查。

邦塔表示，每個孩子都理應在安全且具支持性的校園環境中學習成長。任何干擾此環境、危害學生安全或破壞社區對學校信任的行為，都是不可接受。

邦塔指出，從2018年到2025年秋季，該學區「持續誤導或處置不當」學生關於性騷擾與虐待的投訴。

KTLA電視台曾報導，屬於該學區的羅斯密高中（Rosemead High School）如同「掠奪者的遊樂場（predators’ playground）。有畢業生爆料，曾有兩名以上教職員，將一女生視為目標；還發生過兩名教師與不只一名女生保持性關係的案件。

加州檢察長辦公室的調查，揭露學區多項嚴重疏失：

•曾有代課老師因行為不當，被禁止進入某一校區；但由於缺乏制度，該老師竟能轉往學區內其他學校任教。

•法律規定教職員發現虐待疑慮時必須通報，但調查發現有五員工未按規定舉報同事，導致該教職員能持續虐待及騷擾更多學生。

•邦塔表示，在超過100起案件中，學區在接獲性騷擾通報後，未能依法進行合規調查。其中一教師兼教練涉嫌向學生求歡及長達十年的「誘姦」行為被停職，但學區卻未將調查結果或書面裁定告知投訴人，程序完全未完備。

根據和解協議，該學區將接受法庭與檢察長辦公室為期四年的監管，並執行適當措施。

艾爾蒙地學區總監Edward Zuniga表示，學生的安全與福祉是學區的首要任務。他強調：「這份協議反映我們強化系統、支持包容與尊重學習環境的承諾。透過升級方案、提升透明度並擴大培訓，我們將落實保護每位學生的責任。」

這項調查始於2024年8月，期間加州司法部審閱超過8萬8000份文件、19萬9000封電子郵件，並訪談26名相關證人及審查113件投訴案。

艾爾蒙地聯合高中學區約四分之一的學生是亞裔。