我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

艾爾蒙地學區性騷擾投訴 達和解

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州檢察長邦塔與艾爾蒙地聯合高中學區達成和解協議，為糾正該學區過去七年來在處理學生遭教職性騷擾、性侵害及虐待投訴時的「系統性失靈」。圖為該學區總部。（取自谷歌地圖）
加州檢察長邦塔與艾爾蒙地聯合高中學區達成和解協議，為糾正該學區過去七年來在處理學生遭教職性騷擾、性侵害及虐待投訴時的「系統性失靈」。圖為該學區總部。（取自谷歌地圖）

聖蓋博谷論壇報報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布，已與艾爾蒙地聯合高中學區達成和解協議，為糾正該學區過去七年來在處理學生遭教職性騷擾、性侵害及虐待投訴時的「系統性失靈」。在超過百起案件中，學區在接獲性騷擾通報後，未能依法進行合規調查。

邦塔表示，每個孩子都理應在安全且具支持性的校園環境中學習成長。任何干擾此環境、危害學生安全或破壞社區對學校信任的行為，都是不可接受。

邦塔指出，從2018年到2025年秋季，該學區「持續誤導或處置不當」學生關於性騷擾與虐待的投訴。

KTLA電視台曾報導，屬於該學區的羅斯密高中（Rosemead High School）如同「掠奪者的遊樂場（predators’ playground）。有畢業生爆料，曾有兩名以上教職員，將一女生視為目標；還發生過兩名教師與不只一名女生保持性關係的案件。

加州檢察長辦公室的調查，揭露學區多項嚴重疏失：

•曾有代課老師因行為不當，被禁止進入某一校區；但由於缺乏制度，該老師竟能轉往學區內其他學校任教。

•法律規定教職員發現虐待疑慮時必須通報，但調查發現有五員工未按規定舉報同事，導致該教職員能持續虐待及騷擾更多學生。

•邦塔表示，在超過100起案件中，學區在接獲性騷擾通報後，未能依法進行合規調查。其中一教師兼教練涉嫌向學生求歡及長達十年的「誘姦」行為被停職，但學區卻未將調查結果或書面裁定告知投訴人，程序完全未完備。

根據和解協議，該學區將接受法庭與檢察長辦公室為期四年的監管，並執行適當措施。

艾爾蒙地學區總監Edward Zuniga表示，學生的安全與福祉是學區的首要任務。他強調：「這份協議反映我們強化系統、支持包容與尊重學習環境的承諾。透過升級方案、提升透明度並擴大培訓，我們將落實保護每位學生的責任。」

這項調查始於2024年8月，期間加州司法部審閱超過8萬8000份文件、19萬9000封電子郵件，並訪談26名相關證人及審查113件投訴案。

艾爾蒙地聯合高中學區約四分之一的學生是亞裔。

加州 學區

上一則

World Film Special 2026 LA 台灣獨立電影受矚目

下一則

正體漢字文化節 品客家小吃、玩漢字遊戲 「學習中文簡單有趣」

延伸閱讀

南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規

南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規
志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬
聯合學區抽籤入學改革停滯 舊金山家長沮喪

聯合學區抽籤入學改革停滯 舊金山家長沮喪
曼哈頓擬首設AI高中 家長質疑程序瑕疵

曼哈頓擬首設AI高中 家長質疑程序瑕疵
男生傳紙條問女同學「要不要一起色色」 撫摸下體索裸照判賠

男生傳紙條問女同學「要不要一起色色」 撫摸下體索裸照判賠
機上性騷擾有增無減 多酒後亂性 受害者應即時舉報

機上性騷擾有增無減 多酒後亂性 受害者應即時舉報

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒