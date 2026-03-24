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正體漢字文化節 品客家小吃、玩漢字遊戲 「學習中文簡單有趣」

記者邵敏／洛杉磯報導
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人們踴躍參加「正體漢字文化節」。（記者邵敏／攝影）
人們踴躍參加「正體漢字文化節」。（記者邵敏／攝影）

為慶祝成立50周年，南加州中文學校聯合會3月22日在洛僑中心舉辦「正體漢字文化節」。當天活動，來賓一邊品嚐豐盛的客家美食，一邊參與形式多樣的漢字遊戲，體驗正體漢字之美，學習中文變得「簡單有趣」。

活動現場設有豐富多樣的文化攤位，內容涵蓋書法體驗、甲骨文介紹、漢字遊戲等，兼具教育性與趣味性。例如，有學校設計以甲骨文為主題的互動活動，讓民眾透過觀察與配對，認識漢字的演變歷程；有攤位提供手作書籤與剪紙藝術，讓參與者親身感受傳統工藝的魅力。

托倫斯（Torrance）中文學校帶來好玩的台灣黑熊皮影戲，吸引孩子躍躍欲試；波莫那谷（Pomona Valley）中文學校，手把手傳授古老的造紙術，成為熱門打點攤位。小朋友們手持活動表格，參與攤位文字遊戲，集滿十二生肖蓋章即可獲得神秘禮物。

當天文化節除漢字遊戲外，六所台灣華語文學習中心（TCML）聯手客家社團，現場提供各種台灣特色小吃。米粉、油飯、鹽酥雞、茶葉蛋、春捲、麻糬等眾多美食應有盡有，參與者一次吃個夠，人人盡興而歸。

舞台節目同樣精彩紛呈，包括青少年文化舞蹈、音樂演出及漢字相關的主題表演。開場舞「祥獅獻瑞」，活靈活現的舞獅表演點燃現場氣氛，引得觀眾陣陣歡呼；激昂的大鼓演奏，鼓點鏗鏘有力，展現中華傳統文化的磅礴氣勢；青少年文化大使協會（FASCA）學員帶來的舞蹈，展現年輕一代對中華文化的熱情與創意；核桃孔孟中文學校的「唱臉譜」，通過演唱和展示京劇、平劇曲調，介紹不同角色的臉譜，收穫觀眾掌聲不斷。

此外，活動特別邀請當地主流學校的中文沉浸式學生參與，藉此推廣漢字文化至更廣泛的主流社區，實現文化向外延伸的目標。透過跨文化的交流平台，不同背景的學生得以在互動中學習與成長，進一步加深對中華文化的認識與認同。

本次漢字文化節共有21個協辦單位參與，透過輕鬆有趣的方式，全面呈現漢字文化的深厚底蘊與現代活力，讓不同年齡層的民眾都能在互動中體驗漢字之美。主辦方表示，希望透過此次文化節，讓社區民眾共同探索漢字文化的深度與魅力，並在輕松愉快的氛圍中學習知識、增進交流。

南加中文學校聯合會，22日舉辦「正體漢字文化節」。（記者邵敏／攝影）
南加中文學校聯合會，22日舉辦「正體漢字文化節」。（記者邵敏／攝影）

南加中文學校聯合會，22日舉辦「正體漢字文化節」。（記者邵敏／攝影）
南加中文學校聯合會，22日舉辦「正體漢字文化節」。（記者邵敏／攝影）

「正體漢字文化節」活動現場設有豐富多樣的文化攤位。（記者邵敏／攝影）
「正體漢字文化節」活動現場設有豐富多樣的文化攤位。（記者邵敏／攝影）

開場舞「祥獅獻瑞」，活靈活現的舞獅表演點燃現場氣氛。（記者邵敏／攝影）
開場舞「祥獅獻瑞」，活靈活現的舞獅表演點燃現場氣氛。（記者邵敏／攝影）

「正體漢字文化節」主辦方合影。（記者邵敏／攝影）
「正體漢字文化節」主辦方合影。（記者邵敏／攝影）

「正體漢字文化節」燈籠張燈結綵，展示節日氣氛。（記者邵敏／攝影）
「正體漢字文化節」燈籠張燈結綵，展示節日氣氛。（記者邵敏／攝影）

現場提供各種台灣特色小吃。（記者邵敏／攝影）
現場提供各種台灣特色小吃。（記者邵敏／攝影）

孩子參加文字遊戲，興趣盎然。（記者邵敏／攝影）
孩子參加文字遊戲，興趣盎然。（記者邵敏／攝影）

「正體漢字文化節」馬年折紙，傳遞新年祝福。（記者邵敏／攝影）
「正體漢字文化節」馬年折紙，傳遞新年祝福。（記者邵敏／攝影）

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