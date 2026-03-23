聖蓋博燈會／企業設攤服務華人 凝聚社區連結

Kaleo Marketing攤位為民眾準備了抽獎活動。 (記者朱敏梓/攝影）

由世界日報與聖蓋博市政府共同主辦的聖蓋博燈會熱鬧登場，活動吸引眾多企業與民眾參與，不少攤位代表表示，非常開心能參與這一屬於華人社區的重要節慶活動，未來也將持續深耕社區，為華人社群帶來更完善的服務與支持。

余晨峰律師樓（Michael S. Yu, A Law Corporation）今年持續贊助燈會活動，團隊身著整齊制服在攤位上與民眾輕鬆互動，為民眾提供資訊、答疑解惑，並設置有獎幸運輪互動遊戲，獎品包括行車記錄器、無線FM發送器、帽子、杯子、原子筆等，與現場民眾同樂，吸引不少人駐足參與。代表Tiffany表示，此次參與活動主要希望服務社區，讓更多華人民眾在節慶場合中也能接觸到實用的法律資訊，特別是在車禍及相關法律問題方面提供基礎諮詢與說明。她指出，余晨峰律師事務所長期深耕華人社區，已服務超過30年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專注於車禍及人身傷害相關案件，平時提供24小時諮詢管道，方便民眾在有需要時獲得協助。

本次Uncle Tetsu不僅帶來了輕盈蓬鬆、入口即化、具有「會晃動」特色的日式起司蛋糕，還準備多款人氣烘焙甜點供民眾挑選。同時，Uncle Tetsu也特別為世界日報50周年慶生活動提供300份迷你起司蛋糕免費發放，吸引大批民眾排隊領取。Uncle Tetsu區域經理Lydia表示，品牌在聖蓋博谷地區深耕已達15年，目前在全美已有16家門市，十分感謝社區長期支持。她指出，此次參與燈會感到非常開心，也很榮幸能見證世界日報50周年的重要時刻，尤其本次燈會的花燈來自台灣花蓮，而她本身也是花蓮人，讓她在活動中感受到濃厚的家鄉情懷。

電信業者T-Mobile攤位前同樣人潮不斷，吸引不少民眾駐足諮詢。工作人員以親切態度耐心解說各項電信服務與資費方案，讓整體諮詢過程順暢輕鬆。民眾可在現場了解相關方案並選購手機配件產品，工作人員還提供一對一說明，協助比較不同方案與優惠內容。此外，攤位也介紹多項促銷活動，並設有深受孩童喜愛的積木遊戲區，增添互動趣味。現場工作人員表示，非常開心且激動能參與此次盛會。

Kaleo Marketing攤位工作人員Brandon表示，連續兩天參與燈會活動讓他感到十分愉快，現場氣氛熱絡、人潮不斷，尤其攤位鄰近主舞台，得以近距離欣賞不同文化的演出，令人印象深刻。他指出，透過此次活動，也對華人社區與傳統節慶有了更多認識，並品嚐到多樣特色美食，體驗相當新鮮。此次代表Wyndham Hotels參與活動，現場提供符合條件民眾免費住宿機會，吸引不少民眾詢問。他表示，整體活動反應熱烈、參與踴躍，讓人感受到社區凝聚力與文化魅力，若有機會，未來也希望能再次參與類似活動，持續與華人社區互動交流。

Kaleo Marketing攤位工作人員Brandon表示，燈會讓人感受到社區凝聚力與文化魅力。 (記者朱敏梓/攝影）

余晨峰律師樓推出有獎幸運輪互動遊戲，獎品豐富，吸引不少民眾。（記者朱敏梓/攝影）

Uncle Tetsu不僅帶來了輕盈蓬鬆、入口即化、具有「會晃動」特色的日式起司蛋糕，還準備多款人氣烘焙甜點供民眾挑選。（記者朱敏梓/攝影）

余晨峰律師樓團隊身著整齊制服在攤位上與民眾輕鬆互動，為民眾提供資訊、答疑解惑。（記者朱敏梓/攝影）