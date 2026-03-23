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Astiva Health雜貨補助挺長輩

記者楊青/洛杉磯報導
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Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦歡迎民眾前來諮詢。（記者楊青/攝影）
Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦歡迎民眾前來諮詢。（記者楊青/攝影）

Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利，直接幫助年長人士降低生活費用，同時提供行動不便的年長者送貨上門服務，廣受歡迎。

Astiva Health銷售部支持協調員春梅表示，隨著生活成本持續上升，許多長者都希望在醫療保障之外，能獲得更多生活方面的支持，因此Astiva Health近年特別為有慢性病的紅藍卡會員，或同時有紅藍卡和白卡雙重資格會員量身定制雜貨補助福利（Grocery Benefit）：補助。如果同時擁有紅藍卡和白卡，而且有像糖尿病或心臟病這類慢性疾病， 每月最高可獲約240美元的補助，可用於購買食品雜貨及非處方健康用品（OTC）；只有紅藍卡，但有糖尿病、心臟病、慢性病的會員，每月最高有223美元的食品和OTC補助。

Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦補充，非處方健康用品的範圍相當廣，從維他命、燕窩、蓮子等滋補品，到綠油精、牙刷、牙膏日用品等都包含在内。

春梅進一步解釋，這項福利還有一個非常貼心的特點：當月未用完金額，可以累積到下個月繼續使用。換句話說，長者如果有出行計劃，無需擔心這些福利來不及使用而浪費。

這些福利不僅使用時間靈活，選擇的場所也相當大，福利卡除可在一般美國超市使用外，也可以在許多華人熟悉的亞洲超市購物。例如99大華、順發、德成行、永合豐、大中華超市(Great Wall Supermarket)、和平超市(Hoa Binh Supermarket)等，十分便利。

如果長輩們行動不便，或不方便親自出門購物，還可以到Astiva Health客服中心訂購非處方（OTC）健康用品。會員服務熱線接聽迅速，無需像其他醫療保險計劃那樣長時間等待。客服部門安排送貨到家，長者也可選擇到Astiva Health的蒙市辦公室領貨。

如果想了解更多關於Astiva Health計劃資訊，可向您目前合作的保險經紀諮詢；或撥打Astiva Health客服專線866-610-0655，Astiva Health提供中文客戶服務，方便華人社區諮詢相關福利和醫療計劃；也可以親自前往蒙特利公園市的Astiva Health代表辦公室，獲得面對面的中文諮詢服務，地址113 East Garvey Ave Monterey Park, CA 91755。

Astiva Health銷售部支持協調員春梅介紹紅藍卡的申請條件。（記者楊青/...
Astiva Health銷售部支持協調員春梅介紹紅藍卡的申請條件。（記者楊青/攝影）

Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利。有咨詢需求的民眾，可聯繫A...
Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利。有咨詢需求的民眾，可聯繫Astiva Health。圖為其蒙市辦公室。（本報資料照）

Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利，直接幫助年長人士降低生活費...
Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利，直接幫助年長人士降低生活費用。圖為Astiva Health品牌大使在超市購物。（Astiva Health提供）

Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利，幫助年長人士降低生活費用，...
Astiva Health近年推出的高額雜貨補助福利，幫助年長人士降低生活費用，同時提供行動不便的年長人士送貨上門服務，廣受歡迎。（Astiva Health提供）

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