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影城、藝文中心與科學地標 洛城15景登全球旅遊熱點

編譯陳盈霖／綜合報導
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蓋蒂中心。（蓋蒂中心官網）
蓋蒂中心。（蓋蒂中心官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，洛杉磯一直是全球熱門旅遊城市。KTLA根據全球最大旅遊網站TripAdvisor 2026遊客評價，整理15個洛市必訪景點（不包含鄰近城市的大型主題樂園如迪士尼等）。

1、好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）。結合主題樂園與電影製片廠景點與相關遊樂設施，包括「神鬼傳奇：木乃伊復仇（Revenge of the Mummy）」、「哈利波特禁忌之旅（Harry Potter and the Forbidden Journey）」。第一座高速戶外雲霄飛車「玩命關頭：好萊塢飄移」（Fast & Furious: Hollywood Drift）」預計今夏開幕。

2、格里菲斯天文台（Griffith Observatory）。可俯瞰洛市中心絕佳城市景觀。戶外平台與天文館表演每年均吸引數百萬遊客。

3、蓋蒂中心（The Getty Center）。以現代化建築、寧靜花園聞名，除俯瞰壯麗城市景觀，也可一覽館內舉世聞名的藝術收藏。

4、威尼斯海灘（Venice Beach）。以其波希米亞風格、街頭藝人與熱鬧的濱海步道聞名。遊客可漫步於沙灘海岸線，探索充滿驚奇的精美小店、餐廳及戶外休閒活動。

5、彼得森汽車博物館（Petersen Automotive Museum）。坐落於Miracle Mile上，有著醒目的紅色鋼構外觀，館內收藏世上最大的汽車、摩托車與汽車文化等。

6、The Grove購物中心。以高檔戶外精品店與餐飲聞名，優雅建築與復古電車，加上頻繁舉辦的活動，是居民與遊客熱門去處。

7、拉布瑞亞瀝青坑博物館（La Brea Tar Pits ＆ Museum）。是處仍持續挖掘的冰河時期化石遺址，天然瀝青保存數千古生物化石。遊客可在館內參觀古生物學家工作，了解曾經生活在洛杉磯地區的史前動物。

8、威尼斯運河步道（Venice Canals Walkway）。該步道靈感來自義大利威尼斯，替遊客提供一處遠離喧囂海灘的靜謐之所。

9、好萊塢標誌（Hollywood Sign）。位於葛瑞菲斯公園（Griffith Park），是世上最知名地標之一，可俯瞰整個城市。

10、愛荷華號戰艦博物館（Battleship USS Iowa Museum）。停泊於洛杉磯港，是艘經過全面修復的二戰戰艦，如今是水上博物館。

11、加州科學中心（California Science Center）。互動式博物館，最知名的是奮進號太空梭（Space Shuttle Endeavour），另有生態系統、工程與太空探索互動展覽。

12、小東京（Little Tokyo）。美國三個官方日本區之一，遊客可從商店、正宗日本餐廳與歷史建築了解濃厚的日本文化。

13、The Broad當代藝術博物館。收藏大量戰後與現代藝術作品，包括傑夫·昆斯（Jeff Koons）等當代藝術家。蜂巢狀外觀極具特色。

14、Crypto.com Arena體育館。現代化體育與娛樂場館，是洛杉磯湖人隊（Lakers）、國王隊（Kings）與花火隊（Sparks）主場，每年舉辦超過250場活動，包括音樂會、體育賽事與大型娛樂活動等。

15、好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）。從Gower Street延伸到La Brea Avenue的星光大道，共有超過2700位電影、影視、音樂、廣播與戲劇名人的星磚，遊客可在此感受好萊塢最知名街區熱鬧氛圍。

其他值得造訪的景點還有道奇體育場（Dodger Stadium）、洛杉磯當代藝術博物館（LA Museum of Contemporary Art）、好萊塢碗（Hollywood Bowl）、華埠（Chinatown）、洛杉磯動物園（LA Zoo）、天使鐵路（Angeles Flight Railway）等。

拉布瑞亞瀝青坑博物館。（博物館官網）
拉布瑞亞瀝青坑博物館。（博物館官網）

好萊塢 洛杉磯

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